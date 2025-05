Messina, Palazzo Zanca si tinge di rosso per la Settimana della Croce Rossa

StrettoWeb

Oggi, martedì 6 maggio, in occasione della Settimana della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il sindaco Federico Basile ha ricevuto la Bandiera della Croce Rossa Italiana, consegnata ufficialmente dalla Sezione di Messina. All’incontro ha partecipato anche l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. A guidare la delegazione della CRI è stato il presidente Antonio Chimicata, accompagnato dai rappresentanti locali dell’associazione Lilly Frisone, Angelina Lo Giudice e Nunzio Rosso. La cerimonia, che si ripete ogni anno, ha lo scopo di celebrare e promuovere i principi fondamentali della Croce Rossa – umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità – riconosciuti in tutto il mondo.

La bandiera è stata esposta sulla balconata principale di Palazzo Zanca, dove rimarrà visibile per tutta la settimana. In segno di adesione e vicinanza ai valori e all’impegno quotidiano dei volontari della CRI, l’edificio sarà inoltre illuminato di rosso. Il sindaco Basile ha espresso gratitudine alla Croce Rossa per il prezioso servizio svolto sul territorio, sottolineando l’importanza di sostenere e valorizzare il ruolo fondamentale dei volontari nella nostra comunità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.