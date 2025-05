Messina, omaggio scultoreo al finanziere Giovanni Denaro

StrettoWeb

Sarà svelato giovedì 15 maggio alle ore 12, presso il monumento ai caduti di via Oreto Alto a Castanea delle Furie, a Messina, il monumento in memoria del Finanziere Medaglia d’Oro al Valor Militare Giovanni Denaro, caduto eroicamente durante il secondo conflitto mondiale. L’opera scultorea, realizzata dall’artista Nicola Micali, è frutto della volontà del compianto Cav. Geom. Domenico Gerbasi, già Direttore del Museo etnoantropologico “I Ferri du Misteri”, ed è stata portata a compimento dal figlio, Francesco Gerbasi, Presidente dell’Associazione Culturale Peloritana Castanea, che ogni anno organizza una cerimonia per onorare i caduti per la Patria. Fondamentale è stato il ruolo dell’Amministrazione comunale, che ha finanziato e promosso l’iniziativa, rendendola possibile grazie a una proficua sinergia con la Guardia di Finanza, attraverso l’impegno del Vicesindaco e Assessore ai rapporti con le Forze Armate, Salvatore Mondello. Decisiva è stata anche la collaborazione dell’assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata, che ha seguito con attenzione l’individuazione dell’artista autore dell’opera.

L’opera vuole essere una testimonianza perenne del sacrificio di Giovanni Denaro, affinché il suo gesto eroico continui a vivere nella memoria collettiva e a ispirare le nuove generazioni. Alla cerimonia prenderanno parte la Prefetta di Messina, il Sindaco, il Vicesindaco, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. Sono stati inoltre invitati i vertici delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, autorità civili e religiose, associazioni combattentistiche e d’arma, studenti e cittadini di Castanea. Gli interventi saranno moderati dal cav. uff. OMRI Silvana Paratore, legale esperta in politiche sociali.

L’opera rievoca i fatti avvenuti il 22 marzo 1943 a Tsangarada (Grecia), quando Denaro, durante l’attacco di forze nemiche alla caserma del suo distaccamento, scelse di non arrendersi, rifiutando la resa nonostante la promessa di salvezza e, rimasto solo tra le macerie, si gettò nel fuoco per condividere il destino dei suoi compagni. Per tale gesto, il 15 giugno 1949 gli fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. A lui sono state intitolate importanti unità navali della Guardia di Finanza, tra cui nel 1998 un pattugliatore d’altura lungo 51 metri, alla presenza del Ministro Vincenzo Visco e del Comandante Generale Mosca Moschini. Il suo eroismo è anche oggetto di approfondimento in una tesi di laurea discussa presso l’Università degli Studi di Firenze. L’ingresso alla cerimonia è libero.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.