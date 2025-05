Messina inaugura il Bilancio POP: “così rendiamo la città più trasparente, vicina e partecipata”

StrettoWeb

Presentato oggi, mercoledì 7 maggio, a palazzo Zanca il Bilancio POP (Popular Financial Reporting) del Comune di Messina, uno strumento innovativo, pensato per raccontare la città attraverso numeri chiari, accessibili e comprensibili a tutti, con l’obiettivo di favorire la trasparenza e la partecipazione dei cittadini. Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Federico Basile, gli assessori Liana Cannata e Roberto Cicala, insieme al gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Economia, composto dai professori Carmelo Marisca, Guido Noto, Nicola Rappazzo, dalla dott.ssa Francesca De Domenico e dal dott. Vincenzo Belfiore.

La soddisfazione di Basile

“Il Bilancio POP è un’iniziativa che rafforza il nostro impegno per una comunicazione istituzionale chiara e alla portata di tutti. Una sana amministrazione si fonda su un sistema contabile trasparente e comprensibile. Avvicinare il Palazzo alla cittadinanza significa anche adottare strumenti innovativi, capaci di generare interazione e di restituire un riscontro concreto. Questo ci consente di comprendere meglio quali attività ottimizzare per rispondere in modo efficace ai bisogni reali. Un’Amministrazione vicina alla comunità si racconta in modo semplice, ma senza trascurare l’importanza dei contenuti”. È uno strumento che parla la lingua dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

Le spiegazioni di Cicala

“L’informatizzazione dei processi e l’uso degli open data sono alla base di una città moderna, trasparente e accessibile. Il Bilancio POP si inserisce perfettamente in questa visione: è uno strumento innovativo, frutto del coinvolgimento di tutti gli assessorati, perché riguarda trasversalmente l’intera cittadinanza, in ogni fascia e target. Attraverso dati, statistiche, ‘Messina in cifre’, affrontiamo temi fondamentali come inclusione e sostenibilità. Sarà anche un punto di partenza per analisi comparate, per capire come è cambiata Messina dal 2019 a oggi”, ha sottolineato l’assessore Roberto Cicala, con delega all’ Informatizzazione e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Le parole di Cannata

“Parlare di trasparenza significa anche parlare di accessibilità e inclusione – ha proseguito l’assessore Liana Cannata, con delega alle Pari opportunità e alle Politiche giovanili -. Il Bilancio POP è uno strumento importante, che tiene conto della prospettiva di genere e consente a tutti, nessuno escluso, di comprendere come vengono utilizzate le risorse pubbliche. È un modo per dare risposte chiare alla cittadinanza, ponendo le basi per un vero bilancio generazionale. Un segnale concreto dell’attenzione che questa Amministrazione riserva alle giovani generazioni, con l’obiettivo di costruire insieme un percorso condiviso e virtuoso, capace di generare fiducia e partecipazione attiva”.

Le parole di Marisca

“Questo strumento – ha spiegato il prof. Marisca – ha una funzione semplificativa fondamentale: permette di comunicare in maniera trasparente l’operato dell’Amministrazione, basandosi anche sul riscontro diretto dei cittadini. I social, ad esempio, consentono di raccogliere feedback immediati e di misurare il grado di apprezzamento. Messina ha colto questa opportunità diventando la terza città metropolitana in Italia, dopo Torino e Bari, ad adottare il Bilancio POP”. Durante l’incontro, il gruppo di lavoro dell’Università ha illustrato i contenuti del documento attraverso slide e grafici settoriali, basati sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES), articolati in sei dimensioni fondamentali della vita quotidiana: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia e società; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.