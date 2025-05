A Messina l’ultima tappa primaverile del Huawei Italy Enterprise Roadshow

StrettoWeb

Dopo il successo del roadshow dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 1.500 clienti e partner, torna anche quest’anno l’appuntamento con il Huawei Italy Enterprise Roadshow, ora alla sua quarta edizione, con l’obiettivo di approfondire i temi sulla convergenza tra transizione green e digitale, e come questa possa guidare lo sviluppo sostenibile delle industrie italiane ed europee. Dopo le tappe di Roma e Napoli, la sessione primaverile di questo tour di chiuderà nella città di Messina presso Vittoria House of Charme (piazza Vittoria n.7), mercoledì 28 maggio 2025, a partire dalle ore 10. In questa occasione Huawei presenterà anche le proprie tecnologie e soluzioni più recenti, con il fine di promuovere il progresso dell’industria nella Regione Sicilia, in risposta alle esigenze di imprese, PA e in diversi settori chiave come la sanità, l’istruzione, gli ISP e il retail.

L’obiettivo è quello di coinvolgere gli interlocutori, presentare le ultime tecnologie, ma anche discutere e raccogliere i loro riscontri. È possibile registrarsi al Huawei Italy Enterprise Roadshow 2025 di Messina. Per saperne di più sull’intera iniziativa basta visitare il sito web dell’evento.

Il Roadshow riprenderà con una sessione autunnale

Il Roadshow riprenderà con una sessione autunnale prevista nelle città di Milano (15 ottobre), Torino (22 ottobre) e Padova (29 ottobre). L’edizione di quest’anno si arricchisce di contenuti e ogni evento si articolerà su una intera giornata, che prevede anche in mattinata una tavola rotonda ricca di ospiti dei diversi settori, e con gli interventi specifici utili ad illustrare le ultime novità; mentre la sessione tecnica pomeridiana vedrà esperti di settore Huawei presentare sul campo le soluzioni in un’esperienza immersiva.

In questa nuova edizione del Roadshow saranno due le categorie di punta di prodotti: le reti, compresa la comunicazione dati, e le soluzioni di archiviazione. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati, l’accento verrà posto sul Wi-Fi 7 e sulla convergenza dell’IoT con il Wi-Fi 7 con grande importanza alla gestione dei dispositivi di rete tramite l’intelligenza artificiale. Huawei presenterà la sua tecnologia “Future-Proof Data Storage” che consente alle aziende di liberare il valore dei dati in crescita esponenziale nell’era dell’AI. Per gli ambienti moderni dei campus, il sistema “Xinghe Intelligent Campus” è utile per offrire un’infrastruttura olistica supportata dall’AI con le esclusive tecnologie Wi-Fi 7 di Huawei, come le antenne intelligenti e la programmazione intelligente, la garanzia dell’esperienza VIP, il Wi-Fi Shield o il risparmio energetico basato sull’AI. La soluzione “All-Optical Network” promette una connettività ultraveloce e affidabile per diversi scenari applicativi. Per il settore dell’istruzione, Huawei presenterà il sistema “Research Data Management”, che supporta gli istituti di ricerca nella gestione efficiente di grandi volumi di dati, e la soluzione “Education Campus Network” per un ambiente di apprendimento completamente digitalizzato.

Huawei presenterà la soluzione “HIS&PACS A-A-Unified Storage”

Per il settore sanitario, Huawei presenterà la soluzione “HIS&PACS A-A-Unified Storage” per una perfetta integrazione dei sistemi di archiviazione delle informazioni, delle immagini e delle comunicazioni degli ospedali. Un’ulteriore novità del Roadshow 2025 sarà HUAWEI eKit, il sub-brand per la distribuzione nel settore SMB. La piattaforma, attiva in oltre 100 Paesi, offre ai partner soluzioni complete per transazioni, operazioni e marketing. L’obiettivo di HUAWEI eKit sarà quello di semplificare le implementazioni fornendo soluzioni facili da gestire e installare, garantendo una semplicità end-to-end per le piccole e medie imprese.

“La tappa di Messina dell’Huawei Italy Enterprise Roadshow 2025 rappresenta un’occasione unica”

“La tappa di Messina dell’Huawei Italy Enterprise Roadshow 2025 rappresenta un’occasione unica per riaffermare il nostro impegno nel sostenere la trasformazione digitale della Sicilia. Nel corso dell’evento, al centro della scena saranno le applicazioni più rilevanti per i principali settori economici del territorio e il rafforzamento del nostro ecosistema di partner, leve fondamentali per accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni lungo un percorso di innovazione sostenibile. Le soluzioni tecnologiche che presenteremo sono progettate per rispondere con precisione alle sfide delle realtà siciliane, contribuendo a costruire un’economia digitale più solida, dinamica e inclusiva”, afferma Eduardo Perone, Vice President Business Development, Huawei Europe.