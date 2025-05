Messina, la Guardia costiera recupera una Poiana in mare

StrettoWeb

La Capitaneria di porto di Messina ha recuperato in mare un esemplare di Poiana. Si tratta di uccelli migratori che attraversano lo Stretto perché punto di passaggio per molte specie migratorie che si spostano tra l’Africa e l’Europa. In particolare personale a bordo della Motovedetta A 82, durante un pattugliamento in località Alì Terme (ME), notava il rapace, in acqua, in difficoltà.

Dopo il recupero l’animale è stato affidato alle cure della dott.sa Giordano del Centro Recupero Fauna Selvatica di Messina.

Da una prima impressione si tratta di un esemplare giovane che non avendo ferite evidenti si potrebbe riprendere al più presto.

