Messina, Gioveni, Messina e Cacciotto: “urge il completamento dell’anfiteatro di Camaro San Paolo”

StrettoWeb

“L’anfiteatro incompleto e abbandonato di Camaro San Paolo sfregia il bellissimo adiacente parco urbano inaugurato da quasi 1 anno e quindi urge procedere al suo recupero e completamento!” E’ questo il monito trasformato in richiesta indirizzata al sub Commissario al Risanamento Santi Trovato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, dal coordinatore circoscrizionale del partito Paolo Messina e dal Presidente della terza Municipalità Alessandro Cacciotto.

Gioveni, Cacciotto e Messina hanno chiesto all’ing. Trovato di accelerare i tempi per la definitiva progettazione e successiva gara finalizzata alla ripresa dei lavori di una struttura che marcisce ormai da anni e che rischia anche di diventare un pericolo per i tanti ragazzini che frequentano il parco.

“Abbiamo apprezzato il lavoro di recupero del parco urbano inaugurato il 1 luglio 2024 da parte dell’ex sub Commissario Marcello Scurria che aveva già manifestato la volontà di riprendere i lavori anche sull’anfiteatro – ricordano i tre esponenti di FdI – per cui, a quasi 1 anno dal quel giorno di festa per l’intera comunità di Camaro San Paolo, non possiamo di certo rimanere indifferenti adesso al totale immobilismo che regna ancora sull’altra opera che, insieme alla piazza, ha preso il posto delle 50 baracche che avevano fatto “bella mostra” fino al lontano 20 novembre 2003, giorno in cui si misero in moto le ruspe!

“Il completamento dell’anfiteatro – concludono Gioveni, Messina e Cacciotto – rappresenterà senz’altro, in aggiunta al parco urbano che proprio ieri la Commissione Toponomastica ha deliberato di intitolare all’indimenticato “Mons. Giuseppe Malgioglio” (primo parroco di Camaro San Paolo), la classica “ciliegina sulla torta” in una zona che necessita di un ulteriore luogo di socializzazione e che certamente, anche per la comunità parrocchiale, rappresenterà una struttura in cui poter organizzare eventi ludici e culturali”.