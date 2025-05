Messina, Gioveni sulla Capizzi – Caronia: “un’attesa di 4 anni che reclama risposte”

StrettoWeb

Interrogazione presentata dal consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, al sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, relativa all’annosa problematica della strada provinciale 168 Capizzi – Caronia. “Un’attesa di 4 anni che reclama risposte”, afferma il capogruppo del partito di Meloni a Palazzo Zanca, il quale chiede delle risposte celeri. In basso l’interrogazione integrale.

Interrogazione

Libero Gioveni, nella qualità di Consigliere Metropolitano di Messina, in riferimento alla problematica della Capizzi – Caronia, si rivolge al sindaco metropolitano Federico Basile: “sono trascorsi esattamente 4 anni (era il mese di maggio 2021) da quando la III^ Direzione – Viabilità Metropolitana di codesto Ente affidò i lavori di messa in sicurezza e ricostruzione del piano viabile e di rifacimento della segnaletica nel tratto franato della S.P. 168 Capizzi – Caronia per un importo di € 788.371,08 provenienti dai fondi FSC 2014/2020

Si tratta di un’arteria fondamentale di collegamento fra due Comuni che certamente non godono di alternative viarie tali da consentire ulteriori attese, con l’aggravante che in ballo vi è la sicurezza dei cittadini, sia rispetto alle criticità legate al dissesto idrogeologico, sia rispetto alla frequente nebbia bassa che impedisce la visuale, alla totale assenza di rete telefonica mobile in caso di emergenza e alla presenza costante di suini e animali vari provenienti dai boschi circostanti.

Anche lo stesso Comune di Capizzi, che è attraversato internamente dalla S.P. 168, necessita di un intervento in tal senso lungo la via Roma del borgo montano.

Ebbene, nonostante la durata massima dei lavori fosse prevista in 264 giorni (quindi in circa 9 mesi), ancora oggi, a distanza di 4 anni, la cittadinanza di questa parte della Città Metropolitana attende il completamento degli interventi che erano stati già interrotti nel 2022 a causa di una revoca dell’appalto all’impresa aggiudicataria dovuta a una interdittiva antimafia, poi però annullata su ricorso; ma evidentemente, il trascorrere del tempo ha poi generato un aumento dei costi e del quadro economico, fatto questo che sembrerebbe impedire la ripresa dei lavori.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Consigliere Metropolitano

INTERROGA

la S.S. Ill.ma al fine di conoscere come intenda gestire e definire la vicenda sopradescritta in termini di tempistiche, risorse e modalità operative al fine di completare i necessari interventi di messa in sicurezza della S.P. 168 Capizzi – Caronia”.