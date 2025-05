Messina, Gioveni sulla potabilità dell’acqua: “si indichino in bolletta i risultati delle analisi”

StrettoWeb

“Se Sindaco e Amam sono certi della potabilità dell’acqua (e a scanso di equivoci dico che ne sono convinto anch’io), perché, in attesa della certificazione ASP, non tranquillizzare ulteriormente gli utenti pubblicando in bolletta i risultati periodici delle analisi come si fa anche in altri Comuni?”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, rilancia questa proposta che peraltro nei giorni scorsi aveva anche formalizzato ad Amam qualche associazione dei consumatori. “Diverse società incaricate della distribuzione dell’acqua che operano per altri Comuni” – spiega Gioveni – “allegano alla fattura i risultati delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche eseguite da istituti pubblici appositamente incaricati”.

“Perché Amam non può fare la stessa cosa consolidando con i propri utenti un rapporto di fiducia e trasparenza che purtroppo manca da tempo?” – si chiede il consigliere, che aggiunge: “l’azienda di viale Giostra ogni 4 mesi (ma spesso arriva a farlo bimestralmente in relazione a casi specifici più o meno urgenti) incarica alcuni laboratori convenzionati con l’ASP per analizzare l’acqua”. “Così facendo” – prosegue l’esponente di FdI – “ogni utente, periodicamente, sarebbe informato sulle caratteristiche organolettiche dell’acqua fruita dal rubinetto e quindi si rassicurerebbe ulteriormente sulla sua qualità”.

“Resta inteso – conclude Gioveni – che nessuna maggiorazione di costi andrebbe imputata alla cittadinanza, seppur, semmai Amam dovesse aggiungere per questo servizio qualche centesimo in bolletta (e nulla più), credo senza mezzi termini che sarebbero centesimi spesi bene dagli utenti a fronte della loro sicurezza”.

