Messina, Geolier torna allo stadio “Franco Scoglio” | INFO e DATA

Geolier torna negli stadi nel 2026: il 13 giugno a San Siro di Milano, il 19 giugno all’Olimpico di Roma e il 23 giugno al Franco Scoglio di Messina. Anticipato da un indizio sui suoi social, che lasciava intendere l’arrivo di un annuncio importante, oggi arriva la conferma: “Geolier Stadi 2026” sarà un tour che porterà la potenza della sua musica da nord a sud Italia. Intanto quest’estate Geolier sarà in tour per l’Italia, a partire dal 28 giugno al Trento Live Fest per poi esibirsi due volte di seguito sul palco dell’Ippodromo di Agnano il 25 e 26 luglio.

L’estate live 2025 continuerà il 31 luglio all’Oversound Music Festival di Lecce, il 2 agosto al Campobasso Summer Festival, il 4 (sold out) e il 5 agosto a Catania per il Sotto il Vulcano Fest. La tournée si concluderà in grande stile il 27 settembre nella suggestiva e storica Arena di Verona, già sold out.

Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

