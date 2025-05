Messina festeggia la Bandiera Blu: domani incontro al Pilone di Torre Faro

StrettoWeb

Domani, mercoledì 14 maggio alle ore 9.30, presso il Pilone di Torre Faro (di fronte Casa Peloro), si terrà una conferenza stampa promossa dal Comune di Messina per celebrare il riconoscimento della Bandiera Blu 2025, assegnato per la prima volta alla città dallo storico programma internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education). All’incontro, presenti il sindaco Federico Basile e l’Assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti.

L’incontro con la stampa, si inserisce domani nell’ambito dell’iniziativa “SostenibilMEnte in Spiaggia”, e sarà l’occasione per illustrare i criteri di assegnazione del riconoscimento, i tratti di costa premiati e il percorso di sostenibilità ambientale avviato dall’Amministrazione, in sinergia con gli uffici comunali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.