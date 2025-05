Messina, doppio appuntamento alla Biblioteca Comunale per il Maggio dei Libri

StrettoWeb

Venerdì 9 maggio 2025, la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” di Messina si anima con un doppio evento nell’ambito della manifestazione nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Due iniziative parallele che celebrano la storia del territorio e promuovono la convivialità attraverso la lettura. Alle ore 17.30, nella Sala Rari, si terrà l’incontro a cura dell’Associazione Intervolumina dal titolo Vivere lo Stretto e la sua storia. Roberto Cobianchi e Francesco Paolo Tocco dialogheranno con Antonino Tranchina sul volume Monaci sullo Stretto. Architettura e grecità medievale tra Calabria e Sicilia. Un’occasione preziosa per approfondire un periodo storico cruciale per l’area dello Stretto, attraverso l’analisi dell’architettura e delle influenze della cultura greca medievale. L’incontro si preannuncia come un dialogo stimolante e ricco di spunti per appassionati di storia locale, architettura medievale e cultura mediterranea.

Sempre alle 17.30, nella Sala Lettura, i volontari del Servizio Civile Nazionale propongono APERIBOOK, un appuntamento informale e conviviale dedicato alla lettura, con conversazioni letterarie, suggerimenti, approfondimenti sull’uso dei cataloghi online e giochi di società. Un’opportunità per condividere impressioni su libri letti, scoprire nuovi autori e generi, e godere della compagnia di altri appassionati in un’atmosfera rilassata. APERIBOOK si propone come un momento di socializzazione e scambio culturale aperto a tutti, un modo piacevole per vivere la biblioteca come spazio di incontro e condivisione.

