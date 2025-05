Messina, donna muore dopo tre interventi per ernia ombelicale: indaga la Procura

StrettoWeb

Anna Maria Freni, 52 anni, soffriva di un’ernia ombelicale, almeno secondo quanto comunicato dai medici ai familiari. Lo scorso 12 marzo si è recata al Pronto soccorso del Policlinico di Messina, accompagnata dal marito, a causa di forti dolori addominali. Da lì ha avuto inizio un difficile percorso clinico: è stata sottoposta a tre interventi chirurgici d’urgenza nel padiglione F della struttura, ma le sue condizioni sono andate via via peggiorando. Dopo il ricovero in Rianimazione, Anna Maria è deceduta il 19 maggio.

Il marito, affranto, ha sporto denuncia per omicidio colposo, assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Giuseppe Germanà Bozza. La Procura di Messina ha subito aperto un’indagine, affidata alla pm Anna Maria Arena, che ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Nelle prossime ore sarà conferito l’incarico a un consulente per l’esecuzione dell’autopsia, al fine di fare piena luce sulle cause del decesso.