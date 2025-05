Messina, la denuncia di Di Ciuccio in commissione: “via Carbonara è una vergogna”

StrettoWeb

Si è conclusa poco fa una la prima commissione del comune di Messina, presieduta dal presidente Salvatore Papa, sulla situazione della strada di via Carbonata nel villaggio di Tremestieri. E’ il consigliere comunale Rosaria Di Ciuccio a denunciare la situazione: “l’arteria è ridotta male, la situazione è disastrosa ed è l’emblema dell’abbandono. Oltretutto c’è un rimbalzo di responsabilità assurdo. Non sono qui per puntare il dito contro qualcuno ma per trovare un confronto costruttivo. La strada è vergognosa tra allagamenti vari e difficoltà di transito. Delusa che oggi non c’è la parte politica in aula per dare delle delucidazioni”.

L’Ing. Costanzo spiega la situazione: “quella strada è nata occasionalmente e c’è sicuramente un problema di erosione, tanto che una volta siamo anche intervenuti come comune. E’ giusto sottolineare che il terreno è demaniale”.