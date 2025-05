Messina, controlli europei su camion e autobus: la Polizia Stradale intensifica le verifiche nella settimana Truck & Bus

StrettoWeb

La Polizia Stradale intensifica le attività di controllo dei mezzi professionali in tutta Europa nel 2025, con tre importanti operazioni Truck & Bus organizzate da Roadpol al fine di garantire la sicurezza stradale e la conformità alle normative europee nel settore dei trasporti. La seconda operazione si terrà dal 5 al 11 maggio. Durante questa settimana, la Polizia Stradale di Messina concentrerà l’attenzione sulla sicurezza dei camion e degli autobus, verificando le condizioni tecniche dei veicoli, il rispetto dei tempi di guida e di riposo e l’uso corretto del tachigrafo.

I controlli riguarderanno anche la sicurezza del carico e la corretta documentazione che deve trovarsi a bordo dei veicoli. Le attività di controllo ai mezzi professionali avranno certamente un impatto molto significativo sul piano della sicurezza stradale, come dimostrano i risultati delle operazioni riferite all’anno 2024, in cui sono stati controllati 427 veicoli ed accertate numerose violazioni. Nel corso della prossima settimana, particolare attenzione verrà rivolta al rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, violazione comune, al fine di evitare impatti negativi per la sicurezza stradale.

I controlli riguarderanno anche l’uso improprio e la manipolazione del tachigrafo, dispositivo fondamentale per monitorare il rispetto delle ore di guida ed il superamento dei limiti di velocità. Anche il fissaggio del carico, sarà tra le attività preminenti delle pattuglie della Polizia Stradale, visto che tale irregolarità costituisce un altro fattore che può compromettere la sicurezza del veicolo e degli altri utenti della strada. Per gli autobus le verifiche riguarderanno il corretto uso delle cinture di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità, l’osservanza dei tempi di guida e di riposo e, soprattutto, la verifica delle condizioni psicofisiche (alcol e droghe) dei conducenti professionali che verranno espletate nel rispetto delle nuove linee guida fissate dal Ministero dell’Interno e della Salute. La Polizia Stradale sta affrontando questi problemi con rigore per garantire un trasporto sicuro e conforme alle normative europee.

Al termine dell’operazione verranno resi noti i risultati della settimana di controlli.

