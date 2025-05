Messina, concluso l’anno scolastico all’insegna della legalità: oltre 1.400 studenti coinvolti dai progetti della Polizia

StrettoWeb

Con la fine dell’anno scolastico alle porte, si è conclusa, l’attività di educazione alla legalità ed alla sicurezza svolto dalla Polizia di Stato di Messina, che ha portato ad incontri nelle scuole nell’ambito dei diversi progetti ministeriali. In particolare, la Polizia Ferroviaria di Messina e di Taormina, nell’ambito dei Progetti “Train… to be cool”, “Incroci” e “Pretendiamo Legalità”, ha svolto numerosi incontri con studenti: da metà settembre dello scorso anno ad oggi, infatti, solo la Polizia Ferroviaria ha effettuato, nel territorio messinese e in provincia, 31 incontri in diversi istituti, di ogni ordine e grado, coinvolgendo 1471 studenti di diverse fasce d’età.

“Train… to be cool” è un progetto ideato, nel 2014, dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la validazione scientifica del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Roma “Sapienza”, rivolto principalmente agli studenti che usufruiscono del mezzo ferroviario per spostarsi o che frequentino una scuola ubicata nei pressi di una stazione, passaggi a livello o linea ferroviaria.

Il Progetto “Incroci”, è stato ideato dalla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, in partenariato con il Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, la Fondazione ANIA e il Ministero dell’Istruzione, affrontando il tema del rischio connesso ai viaggi sia virtuali che fisici in ambiente stradale, ferroviario e della rete.

“PretenDiamo Legalità”, infine, è un Progetto/Concorso giunto alla sua VIII edizione, ideato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, al quale – come ogni anno – ha aderito la Questura di Messina con la collaborazione delle Specialità della Polizia di Stato. Il progetto, rivolto agli istituti scolastici di primo e secondo grado del territorio, quest’anno ha consentito di incontrare migliaia di studenti in numerosi istituti del capoluogo e della provincia.

Proprio nell’edizione di quest’anno, l’Istituto Scolastico “L. Pirandello” di Patti è stato premiato per l’elaborato che ha realizzato partecipando al concorso della “PretenDiamo Legalità”, così vincendo la categoria “FUMETTO”. Lo scorso 28 maggio, alla Scuola di Polizia di Caserta, gli studenti dell’istituto di Patti, accompagnati dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Patti, sono stati premiati per un fumetto sul “Commissario Mascherpa”, con una storia che efficacemente affronta il tema della violenza di genere.

Le attività nelle aule scolastiche sono state effettuate con l’ausilio di slides e filmati, nonché di giochi con cui i poliziotti hanno testato la capacità di attenzione e l’influenzabilità dei ragazzi, evidenziando i pericoli e le insidie, talvolta poco noti o sottovalutati, dell’ambiente ferroviario.

Sono stati approfonditi, in particolare, tutte le circostanze che possono, a causa della distrazione, portare a trovarsi in una situazione di pericolo, come l’inopportuno uso dei cellulari e l’utilizzo delle cuffie per ascoltare la musica che determina un isolamento dall’ambiente circostante pregiudicando la capacità di risposta ad un eventuale pericolo e alla pericolosa moda, talvolta legata anche ai social network, di scattare selfie in situazioni e ambienti poco sicuri.

Anche se, con l’imminente fine dell’anno scolastico, l’attività educativa nelle scuole va in vacanza, non si ferma mai la vigilanza al rispetto delle regole nelle strade da parte degli agenti della Questura di Messina e della Polizia Stradale, e nelle stazioni ferroviarie da parte degli agenti della Polfer che, quotidianamente, sensibilizzano i viaggiatori a prestare attenzione e a tenere comportamenti congrui per viaggiare sicuri.