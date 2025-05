Messina: la Città Metropolitana punta sul turismo, un nuovo modello per la valorizzazione del territorio

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina rilancia il proprio impegno nella promozione delle attività culturali, turistiche, produttive e delle tradizioni popolari del territorio, attraverso un nuovo progetto strategico per il coordinamento del sistema culturale locale.

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha individuato nel Consorzio “Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia” – partecipato dal Palazzo dei Leoni e dall’Università degli Studi di Messina – il soggetto coordinatore del nuovo modello organizzativo.

Il Consorzio sarà incaricato di coinvolgere in maniera attiva le amministrazioni comunali

Il Consorzio sarà incaricato di coinvolgere in maniera attiva le amministrazioni comunali, con l’obiettivo di mettere in rete i luoghi della cultura, migliorare la qualità dei servizi e favorire uno sviluppo integrato del territorio nei suoi aspetti culturali, turistici, economici e sociali, valorizzando le peculiarità di ciascun comprensorio. Uno degli assi portanti dell’intervento riguarda le aree interne, per le quali sarà elaborato un progetto specifico di valorizzazione dell’artigianato locale.

Le azioni previste puntano al recupero e alla trasmissione dei saperi tradizionali, incluse le musiche popolari, alla promozione del turismo esperienziale legato agli antichi mestieri, alla cultura e all’enogastronomia, e alla creazione di occasioni formative e occupazionali per i giovani. Il progetto prevede, inoltre, la creazione di una rete territoriale tra artigiani, scuole, enti locali, operatori turistici e associazioni, oltre a misure per incentivare la commercializzazione dei prodotti tipici.

Le parole di Basile

“Promuovere, valorizzare e sostenere le attività culturali, turistiche, produttive e le tradizioni popolari presenti sul territorio della Città Metropolitana di Messina – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – rappresenta un obiettivo strategico di sviluppo. Vogliamo attivare ogni possibile forma di valorizzazione, anche attraverso accordi e intese con enti, associazioni e organismi che condividano finalità analoghe, nell’ottica di uno sviluppo armonico e coordinato dell’intero territorio metropolitano”.