Messina, pronto l’arrivo del truck tour dei Consulenti del lavoro

Dopo il successo dello scorso anno, il truck tour “Il lavoro viaggia con noi – Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza” ha ripreso il suo viaggio con la seconda edizione del tour, un evento promosso per diffondere la cultura del lavoro etico e l’importanza dell’orientamento al lavoro e mercoledì 7 maggio arriverà a Messina per l’undicesima tappa. L’appuntamento, inserito anche nell’ambito dell’evento Opportunity Day (tre giornate dedicate all’orientamento, alla formazione e al lavoro, rivolte ai giovani under 35), ha ottenuto il patrocinio del Comune di Messina, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Il truck sosterà presso la centrale Piazza Duomo, dalle 9 alle 14 in piazza Duomo, dove gli studenti avranno la possibilità di avere a disposizione, gratuitamente, professionisti specializzati nell’orientamento che li accompagneranno nell’acquisire consapevolezza delle proprie aspirazioni e competenze. I nostri orientatori potranno fornire consigli utili su come redigere un curriculum vitae efficace e sulle modalità di attivazione di un tirocinio formativo e orientamento, verificando le opportunità disponibili sul territorio.

L’evento sarà un’occasione importante per promuovere i valori della legalità e della sicurezza sul lavoro anche attraverso il videogame che promuove il lavoro etico. Suddiviso in sette missioni, il videogame premette di affrontare diverse sfide per il contrasto della criminalità nel mondo del lavoro. La manifestazione sarà l’occasione per evidenziare l’importanza e il ruolo che i Consulenti del Lavoro ricoprono nel mercato del lavoro.

