Messina, abbattimento degli alberi a Giostra: il CAD Sociale diffida Palazzo Zanca

StrettoWeb

E’ polemica a Messina sull’abbattimento degli alberi lungo il Viale Giostra. Il CAD Sociale di Milazzo, presieduta dal Dott. Giuseppe Marano, ha inviato una formale “diffida e richiesta chiarimenti” al Comune di Messina, richiamando la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nota anche come “Direttiva Uccelli”, che è uno dei “pilastri fondamentali della politica europea per la conservazione della natura e mira a proteggere tutte le specie di uccelli selvatici presenti naturalmente nel territorio dell’Unione Europea”.

La diffida integrale

Il Sottoscritto Dott. Giuseppe Marano, Presidente del C.A.D. Sociale di Milazzo, Dipartimento Enti Locali Provincia di Messina, premesso che “la nostra è un’associazione di volontariato senza fini di lucro di natura socioculturale, che intende promuovere ogni iniziativa utile alla diffusione della solidarietà e comprensione dei “disagi sociali” e che all’interno del nostro atto costitutivo si prevede ogni qualsiasi iniziativa a difesa dell’ambiente e dei beni comuni, riservandoci anche la facoltà di procedere in tutte le sedi competenti per difendere i diritti dei cittadini;

premesso che

da numerosi cittadini di Messina, come associazione, abbiamo ricevuto segnalazioni in merito all’abbattimento di alberi lungo il Viale Giostra, in corrispondenza dell’area destinata al nuovo parcheggio d’interscambio;

ritenuto che

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nota anche come “Direttiva Uccelli”, è uno dei pilastri fondamentali della politica europea per la conservazione della natura e mira a proteggere tutte le specie di uccelli selvatici presenti naturalmente nel territorio dell’Unione Europea;

visto che

durante il periodo di nidificazione (in genere da marzo ad agosto, ma può variare a seconda delle specie e delle zone) è vietata la potatura e l’abbattimento di alberi, siepi e arbusti, se queste attività possono danneggiare nidi, uova o disturbare gli uccelli durante la nidificazione;

considerato che

agli enti locali (Comuni, Province, ecc.) che autorizzano o effettuano direttamente , qualora fossero ravvisate irregolarità, possono essere applicate sanzioni per l’abbattimento di alberi o siepi in presenza di nidi attivi di uccelli selvatici e che le stesse, possono essere amministrative, penali o entrambe, a seconda del contesto, della normativa violata e della gravità della condotta; in particolare, le pubbliche amministrazioni o gli enti locali non sono esonerati dalle responsabilità, anzi, sono tenuti al rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia di tutela dell’ambiente e della fauna;

DIFFIDA

“DI PROCEDERE ALL’ABBATTIMENTO DELL’ULTIMA FILA DI PLATANI RIMASTI se non prima venga fornita la documentazione comprovante la presenza o meno di nidi attivi nel rispetto della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nota anche come “direttiva Uccelli”; si richiede risposta scritta corredata da documentazione di cui sopra, come previsto dalla normativa vigente sugli enti locali, all’attenzione del sottoscritto Presidente del CAD Sociale di Milazzo Dipartimento Enti locali Provincia di Messina all’indirizzo: maranogiuseppe14@pec.it“.