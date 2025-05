Mercato di Vascone a Messina, Cacciotto: “dal 14 marzo ad oggi, 78 giorni di agonia…”

StrettoWeb

“Sono trascorsi 78 giorni da quando i mercatali del Vascone sono stati fatti “accomodare” dall’ Amministrazione Comunale lungo un parcheggio per il rifacimento strutturale dello stesso mercato. Cosa è stato fatto in questi 78 giorni a parte aver tolto un tetto nei primi giorni non è dato sapere. Sappiamo che in questi 78 giorni la Ditta che si è aggiudicata i lavori avrebbe potuto fare tanto ma ha deciso di non fare”. Così in una nota il Presidente della Terza Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto.

“Sappiamo che c’è ancora tempo per la consegna dei lavori ma di questo passo, come denunciato in queste settimane, i 78 giorni rischiano di moltiplicarsi e moltiplicarsi. In questi 78 giorni i mercatali hanno dovuto sobbarcarsi solo oneri e niente onori con spese che lievitano ogni giorno e con condizioni difficili per lavorare. Abbiamo rappresentato il problema in diverse occasioni e lo faremo sempre anche a costo di essere tacciati in maniera falsa di sciacalli da chi dovrebbe risolvere i problemi vale a dire l’Amministrazione Comunale”.

“Se le cose dovevano prendere questa piega sarebbe stato meglio che i mercatali fossero rimasti ancora di più all’ interno del mercato. Nel frattempo attendo ancora che il Sig. Sindaco mi dia udienza per la questione mercato, spero non passino 78 giorni”.