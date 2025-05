Masella, l’iniziativa di don Zampaglione: il cartello “vietato bestemmiare”

StrettoWeb

Dopo il “Bar Mexico” di Fontanelle, in provincia di Treviso, in Veneto, ove la bestemmia è spesso un intercalare radicato, quanto diffuso e fastidioso ecco che (dietro imput del parroco don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico) la tabaccheria del signor Natale Cuzzupoli e il Circolo “U Longu” del paesino di Masella hanno “sposato” questa idea che ricorda a tutti che è “VIETATO BESTEMMIARE”.

Don Giovanni Zampaglione sostiene che “la bestemmia è contraria al rispetto dovuto a Dio e al suo santo nome. Per sua natura è un peccato grave. Mi vengono in mente episodi inerenti i tantissimi calciatori, (qualcuno ha pure patteggiato, che tristezza…): che esempio danno ai tanti ragazzi che li guardano nel vedere il labiale in diretta mondiale proferire espressione offensive nei confronti di Dio o dei Santi? Sono una mancanza di rispetto verso il Signore“.

“Invito tutti a capire – afferma il parroco don Giovanni Zampaglione – che la bestemmia rimane il più disdicevole dei peccati. Cristo ha sofferto per te! Cristo è morto per te! Non ucciderlo ancora bestemmiando il suo nome. Ogni volta (mi rivolgo a tutti !!!) che con un atto di cieco orgoglio offendi Dio, uccidi ancora suo Figlio, perché rinneghi l’amore che ha saputo donarci. In quanto parroco di Masella e Montebello Jonico mi rivolgo alla mia gente: ho fatto mettere nel circolo di Masella e in alcuni luoghi la scritta e il ricordo a NON BESTEMMIARE , IN QUANTO LA BESTEMMIA OFFENDE DIO.

In quanto direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova mi preme invitare tutti i calciatori a dare l’esempio (dopo gli ultimi fatti accaduti…) e lo faccio con un’espressione di Papa Giovanni XXIII che ebbe a dire: ‘Figlioli carissimi, vi prego, vi raccomando: non bestemmiate più!’. Concludo con una mia breve riflessione. Per il dilagare della bestemmia, come sacerdote piango, come cittadino mi vergogno“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.