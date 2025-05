Malore in Calabria per Klaus Davi durante un’inchiesta sulla ’ndrangheta: “ho passato una notte tranquilla, ma la pressione era molto alta”

StrettoWeb

Il noto giornalista e massmediologo Klaus Davi è ricoverato da domenica in Calabria, dove si trovava per registrare un servizio sul fenomeno criminale della ndrangheta, associazione criminale a cui ha dedicato numerose inchieste giornalistiche durante la propria carriera. Il volto noto della TV, classe 1965, ha accusato un malore mentre stava camminando sul lungomare di San Ferdinando (RC), perdendo successivamente i sensi.

Subito dopo il malore Klaus Davi è stato soccorso e quindi ricoverato in ospedale, dove ha trascorso la notte al fine di essere tenuto sotto controllo medico. Il magazine MOW ha contattato il giornalista di origine elvetica, per rassicurarsi della situazione. E stamattina Klaus Davi ha risposto al telefono, illustrando l’accaduto: “Tutto ok, grazie di cuore, oggi faccio alcuni accertamenti e poi nel pomeriggio o al massimo domani mi dimettono. Ho passato una notte tranquilla, ma la pressione era molto alta ieri quando sono entrato“.

