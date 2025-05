Lamezia Terme, presentato il libro “Nos – Storie di Autismo e di Bullismo”

StrettoWeb

Nell’ambito delle iniziative per la festa parrocchiale in onore di San Giuseppe lavoratore, nel salone della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, è stato presentato il libro illustrato di Niccolò Storai, “Nos – Storie di Autismo e di Bullismo”, che si propone come strumento educativo per bambini, genitori e insegnanti, offrendo storie coinvolgenti e illustrate che parlano di amicizia, difficoltà, empatia e accettazione. Un’opera che invita a guardare l’altro con occhi nuovi, abbattendo i muri dell’indifferenza e dell’ignoranza.

L’evento, promosso dalla stessa parrocchia in collaborazione con il Kiwanis Club di Prato, ha rappresentato un importante momento di riflessione e sensibilizzazione su due temi delicati e sempre più centrali nel dibattito educativo: l’autismo e il bullismo.

Ad aprire la serata è stato il parroco, don Fabio Stanizzo, il quale ha messo in luce l’importanza di avviare processi di riflessione, sensibilizzazione e di confronto su tematiche come quelle del bullismo e dell’autismo: “tale evento – ha detto – è stato inserito all’interno della nostra festa parrocchiale perché crediamo nell’importanza di sensibilizzare i giovani, le loro famiglie ma anche la comunità lametina, in quanto crediamo fortemente che bisogna sostenere e non lasciare sole non solo le persone autistiche ed i ragazzi vittime di bullismo ma anche le loro famiglie”.

Particolarmente significativo il contributo di Rosetta Mussari, direttrice dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile Dss di Lamezia Terme, che ha dato una lettura tecnica e scientifica sulle neurodivergenze nei più giovani, richiamando l’importanza di creare una rete di servizi per offrire non solo terapie ma un supporto concreto e competente al fine di arrivare alla piena inclusione delle persone autistiche.

Ad emozionare il pubblico è stata la testimonianza di Emanuela Muraca, presidente della sezione lametina dell’Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo), che ha condiviso l’esperienza personale di madre e attivista, denunciando le difficoltà quotidiane ma anche le piccole conquiste vissute accanto a suo figlio.

A concludere l’incontro è stato monsignor Serafino Parisi, Vescovo di Lamezia Terme, che ha sottolineato l’importanza di creare comunità accoglienti e capaci di educare al rispetto della diversità, a partire dalle scuole e dai luoghi di formazione e di come la Chiesa si stia formando per rispondere al meglio alle nuove sfide per poter accogliere ed inserire tutti nelle attività che si svolgono all’interno della parrocchia, dal catechismo agli oratori estivi.

Tra gli altri, all’incontro hanno portato il loro contributo, sottolineando l’importanza di tale evento per diffondere una cultura sempre più inclusiva: il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro; il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa; il vice presidente della Regione, Filippo Pietropaolo; il presidente del tribunale di Lamezia Terme, Giovanni Garofalo; Basilio Valente, Governatore Eletto del Distretto Kiwanis Italia San Marino; Anna Fazio, Chair Distrettuale per l’Autismo.

