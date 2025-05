La New Hospital Pallavolo Paola torna al successo: 0-3 in trasferta contro la Cidue Costruzioni

StrettoWeb

Ieri sera, a Campo Calabro (Reggio Calabria) è andato in scena uno dei due posticipi della prima giornata di ritorno della fase playoff del campionato regionale di serie C che ha visto contrapposte le padrone di casa della Cidue Costruzioni contro la New Hospital Pallavolo Paola. La partita è terminata in poco più di 70 minuti di gioco 0-3 con i seguenti parziali: 20-25; 18-25; 13-25. Grazie a questo successo la New Hospital Pallavolo Paola consolida il terzo posto in classifica generale. Lo svantaggio sia dalla capolista Todo Vibo Valentia sia da Marpresca Pizzo resta invariato: due punti dalla formazione vibonese e un solo punto dalla compagine napitina.

La cronaca della partita

I set: rispetto alla formazione solita iniziale: Vizza al posto di Morabito e De Simone al posto di Kalvane. La New Hospital parte decisa, Cidue però non è una squadra arrendevole e cerca di rendere la vita difficile alla compagine paolana. Viene chiamato il primo time out sul 2-8. il set prende una giusta piega: la New Hospital aumenta il vantaggio sulle avversarie, e sul 7-15 le padrone di casa chiamano nuovamente il time out. Tornate in campo il vantaggio della compagine paolana oscilla dai 6 agli 8 punti. Altro time out sul 15-21 e un altro sul 18-22. Entra Stancato al posto di Raschellà. Nella parte finale del parziale la New Hospital si limita a controllare. Il set termina: 20-25.

II set: inizio deciso da parte di Cidue Costruzioni, per la New Hospital non resta che chiamare subito un time out sul 4-0. Tornata in campo la squadra di casa riesce a mantenere un discreto vantaggio per diversi minuti, quando la New Hospital decide di alzare l’asticella dell’intensità di gioco per la Cidue Costruzione c’è poco da fare. La New Hospital prima pareggia 9-9, poi riesce a portarsi per la prima volta del set in vantaggio. La squadra di casa chiama il time out sul 10-12. Con il passare degli scambi aumenta il vantaggio della New Hospital. Nuovo time out sul 13-18 e un altro sul 16-22. Finale di parziale con pochi patemi per la compagine paolana che si limita a controllare: 18-25.

III set: la New Hospital vuole chiudere al più presto la pratica Cidue Costruzioni. Inizio roboante per la compagine paolana, la squadra di casa chiama il time out sull’1-6. Seppur la Cidue Costruzioni non ha un atteggiamento arrendevole ma anzi mostra buona volontà il divario tecnico tra le due formazioni è palese. La New Hospital conduce il parziale con autorevolezza e aumenta il vantaggio con il passare degli scambi. Sul 8-17 pausa di alcuni minuti causa problemi tecnici. Tornate in campo continua l’assolo della New Hospital che in pochi minuti chiude il set 13-25. Portati a casa tre punti fondamentali per il proseguo del campionato, la New Hospital Pallavolo Paola tornerà in campo sabato 3 maggio. Al Tonino Maiorano andrà in scena la sfida contro Diper Cinquefrondi.

