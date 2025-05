Cosa sarebbe folle? Inzaghi, appuntamento con la storia: la Champions, l’addio e 30 milioni a stagione

StrettoWeb

Doveva essere il giorno dell’eventuale spareggio Scudetto, è il giorno del media day in vista della finale di Champions League. L’Inter si è vista scucire il tricolore dal petto venerdì sera, nel confronto a distanza con il Napoli, ma non ha tempo per piangersi addosso: sabato sera si gioca la partita che può cambiare il volto dell’intera stagione, di una carriera, di una vita. Inzaghi non sa se riuscirà a dormire, “anche l’altra volta non è stato facile dormire, sarà una notte speciale“, ha dichiarato, lui che 3 anni fa si è arreso solo al Manchester City di Guardiola e del futuro Pallone d’Oro Rodri.

“Il finale di campionato ci ha lasciato dentro un po’ di sofferenza, ma non mi va di parlare di episodi. – ammette Inzaghi – Bisogna saper vincere, ma anche perdere. Il senso di appartenenza dei miei ragazzi è grande, non mi va di fare l’elenco della spesa di questi quattro anni. Li vedo come vanno in campo. Vedo le lacrime di gioia e di sconfitta, è stato un campionato difficile da mandar giù. Li ho rivisti oggi dopo due giorni, abbiamo pranzato tutti insieme qui vicino. Dopo Como non ho parlato, oggi li ho visti bene. Abbiamo di fronte una grande partita, ma il gruppo, questo gruppo, mi ha emozionato. E sono sicuro lo faranno anche sabato“.

Inzaghi-Inter, sarà addio? L’Al Hilal e quella proposta da 30 milioni a stagione

“Ogni anno ci sono state richieste, dall’Italia o dall’estero, ma in questo momento è folle pensarci. Ho un contratto con l’Inter e sto benissimo qui. Il giorno dopo la finale parlerò con la dirigenza come abbiamo sempre fatto e vedremo. L’obiettivo è sempre il bene dell’Inter, se ci saranno le componenti giuste allora andremo avanti. Per adesso la mia priorità è la finale di Champions“. Sarebbe folle pensarci ora, dice Inzaghi. Ma le voci si rincorrono da diversi giorni. E la stagione è agli sgoccioli. Passata la finale di Champions League, da eroe o da deluso, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con quelle valigie piene di milioni messe sul tavolo dall’Al-Hilal.

Si parla di un’offerta da 30 milioni a stagione fatta dagli arabi: una cifra fuori da ogni logica anche per l’allenatore più pagato della Serie A che di soldi ne percepisce poco meno di un quinto, bonus esclusi. L’ultimo ad aver vinto la Champions in nerazzurro, Josè Mourinho, se ne andò subito dopo, da vincente, come nel suo stile, seppur con destinazione Madrid. Inzaghi farà lo stesso?

Finale di Champions League: l’Inter affronta il PSG

Ma prima ci sarà una finale da vincere. “Ci sarà da soffrire, il PSG è una super squadra. I francesi sono organizzati, hanno già fatto una finale, c’è un allenatore come Luis Enrique che stimo. Ma ci siamo anche noi. Solo Herrera aveva giocato due finali in così poco tempo. Per scrivere la storia bisogna vincere sabato a Monaco: giocheremo col petto in fuori e la testa alta“, ha dichiarato Inzaghi.

In merito all’armonia del gruppo, il tecnico piacentino non ha avuto dubbi: “Critiche, elogi e quant’altro fanno parte del gioco. Ogni tanto fa bene ascoltare, l’importante è che chi parla o chi scrive sia competente. Io da calciatore sono arrivato a giocarmi un quarto di finale di Champions (Lazio-Valencia, 1999-20, ndr), da allenatore ho fatto tre finali in due anni. L’organizzazione, lo spirito e l’unione saranno cose che ci aiuteranno“.

Non è mancata una frecciatina a Conte, riprendendo le parole della conferenza stampa della vigilia della gara Scudetto: “ognuno ha le proprie idee, l’importante è che ci sia onestà intellettuale. Anche la Champions è lunga. Io non sono d’accordo su ciò che si dice, gli imprevisti sono dietro l’angolo. Le partite di Champions sono nettamente più difficili“.

Thuram, affari di famiglia: Marcus riucirà in quello che il padre non è mai riuscito?

In sala stampa presente anche Marcus Thuram al quale è stato ricordato che papà Lilian, pur avendo giocato ad altissimi livelli, non ha mai vinto la Champions League. “Spero di potergli spiegare come si fa a vincerne una. Lui è una figura onnipresente nella mia vita. Parliamo spesso, mi chiama prima e dopo le partite, viene a vedermi“, ha dichiarato l’attaccante francese.

Sulla finale di Monaco, ‘Tikus’ spiega: “non penso sia una rivincita, non giochiamo contro il City ed è una competizione nuova. Non dobbiamo pensarci, vogliamo fare il nostro gioco. A Como ero triste, non arrabbiato. E già tutto alle spalle. Dobbiamo pensare a vincere la finale“.

E sulla capacità di poter fare gol a Donnarumma: “forse chiederò consigli in questa settimana su come riuscire a segnare. Gigio è incredibile, sta facendo grandissime cose al Psg: è tra i migliori portieri al mondo“.

Marotta: i complimenti al Napoli e una frecciatina

Il media day è stato aperto da Beppe Marotta, presidente dell’Inter, che ha sottolineato l’opportunità di giocare la seconda finale di Champions League in 3 anni per i nerazzurri: “il merito è dell’allenatore, dei giocatori, dello staff e della proprietà, presente in modo silenzioso senza dare fastidio nelle decisioni. È la mia prima finale da presidente e ne sono fiero“.

Marotta ha poi fatto i complimenti al Napoli, seppur con una doverosa precisazione sul numero di partite giocate: “noi abbiamo disputato 19 gare in più del Napoli, l’equivalente di un girone di campionato. Complimenti agli azzurri per lo scudetto, noi abbiamo speso molte energie. Inzaghi è riuscito a modulare il tutto nel modo migliore e a portarci a vivere questo momento emozionante. Ci è mancato quel centimetro in più per poter fare la differenza in Serie A, ma ora godiamoci questo momento, questa attesa. Vogliamo essere protagonisti, abbiamo fatto un gran percorso“.