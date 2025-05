Hockey su prato, la SSD UniMe affronta PGS Don Bosco Barcellona

StrettoWeb

Sarà il “sintetico” della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina ad ospitare sabato pomeriggio, con inizio alle ore 15.30, il derby tra SSD UniMe e PGS Don Bosco, gara diretta dalla coppia catanese Fresta – Guadagnino e valido come seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie B di hockey prato. Al match di sabato le due squadre arrivano sicuramente in due condizioni diverse, dettate dai risultati del debutto stagionale dello scorso weekend. Gli universitari scendono in campo davanti ai propri tifosi forti del bel pareggio conquisto al Dusmet contro la GS Raccomandata, sospinti da un gruppo che trova nell’egiziano Kalil la sua guida ma che, nel complesso, può contare su un collettivo determinato e preparato ottimamente dallo staff tecnico grigio-azzurro.

Dall’altro lato, invece, i barcellonesi vogliono dimenticare immediatamente la sonora sconfitta rimediata al debutto stagionale contro il Valverde Hockey 2018 (5-0 il passivo). Per concludere, ancora qualche preoccupazione in casa universitaria per l’altro straniero in organico, Suresh Yadev, assente al Dusmet ed ancora non al meglio sotto il profilo fisico per un problema muscolare. Per il resto solo problemi di abbondanza per il Tecnico Spignolo.

Tornano in campo anche i ragazzi dell’Under 14 dopo la bellissima vittoria della settimana scorsa a Catania contro il San Pietro Clarenza. Anche per i giovanissimi sarà derby contro la PGS Don Bosco: in palio il secondo posto in classifica, dato che entrambe le formazioni hanno gli stessi punti in classifica dietro alla capolista Galatea Catania.

