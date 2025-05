Grande successo per gli appuntamenti letterari di Balenando in Burrasca”

StrettoWeb

Un bilancio fortemente positivo con una partecipazione vibrante e trasversale ha caratterizzato gli appuntamenti dedicati alle scuole del Festival Balenando in Burrasca, sezione letteratura, un progetto che ha saputo intrecciare le parole dei grandi classici del Mito con i passi, le voci e gli sguardi delle nuove generazioni. Un viaggio culturale che, grazie alla preziosa collaborazione delle scuole partner del festival, gli Istituti Comprensivi “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto” e “Nosside – Pythagoras – Moscato” di Reggio Calabria, ha regalato esperienze indimenticabili all’insegna della bellezza, della condivisione e della scoperta.

Emozionante e carico di suggestione l’appuntamento con Culturalwalk – eco-passeggiata con reading letterario “Fili di rame: I Bronzi di Riace”, che ha attraversato le radici più profonde del territorio per culminare nelle prestigiose mura dell’Ipogeo di Piazza Italia a Reggio Calabria. In uno scenario denso di memoria e bellezza, la voce intensa della scrittrice Katia Colica si è intrecciata alle musiche evocative di Antonio Aprile, restituendo al pubblico un’esperienza sensoriale e narrativa dal forte impatto emotivo. Tante le domande rivolte al termine del reading dagli allievi e allieve, accompagnati dai docenti Fortunato Mannino, Maria Carmela Muto e Isabella Raffa. La storia dei Bronzi, il Mito ma anche gli scavi e le bellezze dell’Ipogeo, illustrati da Antonio Ciro, dell’associazione Inside che gestisce il luogo e che ha saputo soddisfare tante curiosità anche sulla storia della città.

Il festival ha rivolto uno sguardo attento anche ai piccolissimi, coinvolgendo i bambini della scuola dell’infanzia in una suggestiva e partecipata lettura animata di “Zuppa di sasso”. Un appuntamento molto particolareche ha avuto come location d’eccezione la Biblioteca Comunale “De Nava”, uno dei luoghi d’eccellenza della città di Reggio Calabria. Qui i bambini hanno assistito a un reading che ha avuto come protagonisti gli allievi e le allieve dell’Istituto Comprensivo Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto, guidati nel percorso laboratoriale da Katia Colica e accompagnati all’Arpa dalla docente Maria Cristina Caridi. Un originale percorso peer to peer in cui i piccoli ed entusiasti partecipanti hanno vissuto l’emozione della narrazione collettiva e hanno avuto l’occasione speciale di visitare la Biblioteca Comunale dove sono stati accolti da uno staff professionale, gentile e appassionato, capace di trasformare la visita in un’esperienza di meraviglia e scoperta. Un’esperienza che ha entusiasmato i bambini accompagnati dalle docenti Marilena Campolo, Maria De Pietro, Francesca Russo, Antonia Iiriti, Domenica Morabito, Francesca Palmisano, Stefania Scorza, Claudia Repaci, Valentina Livide e Manuela Labate.

Si è conclusa per questa sezione del festival anche il ciclo di appuntamenti iniziati a febbraio con le letture tratte da Ovidio e Omero che hanno acceso l’immaginazione di studenti e spettatori, offrendo una nuova luce ai miti antichi, riportati in vita dai reading ma anche attraverso il sentire contemporaneo dei e delle giovani partecipanti.

“Sono tanti anni che la nostra associazione lavora in sinergia con Enti e realtà territoriali – commenta Antonio Aprile, direttore organizzativo del festival – e ci sentiamo di rivolgere un ringraziamento speciale a tutti e in particolare al Dirigenti Scolastici dott. Marco Geria dell’Istituto Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto e all’ing. Antonino Giuseppe Ubaldini che dirige l’Istituto Nosside – Pythagoras – Moscato, sempre aperti a nuove iniziative di crescita e formazione, hanno manifestato grande sensibilità e attenzione verso i loro allievi ed allieve e verso il lavoro dei loro docenti; accogliendo con vivo interesse i percorsi culturali proposti dalla nostra associazione“.

Il festival, che programma instancabilmente nuove attività all’insegna della cultura e della valorizzazione del territorio, saluta, dunque, con gratitudine tutte le scuole, gli insegnanti, le famiglie che hanno creduto nel valore del Mito come ponte tra generazioni, spazio di libertà e strumento di crescita.

Balenando in Burrasca Festival 6 Edizione, organizzato dall’Associazione Adexo APS, è finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3. ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura.