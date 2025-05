Giusy Versace porta in Senato la pellicola “Amici per Caso”

StrettoWeb

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, che ricorre sabato 17 maggio Giusy Versace, senatrice membro della 7ª Commissione permanente (Cultura, Istruzione, Spettacolo e Sport) ha ospitato in Senato, in sala ‘Caduti di Nassirya’, i protagonisti della frizzante pellicola cinematografica ‘AMICI per CASO’, in sala da agosto 2024 e disponibile su Paramount + (dove è stato per mesi nel top ten) e su molte altre piattaforme.

Il film di Max Nardari è una commedia degli equivoci, dal ritmo serrato e divertenti colpi di scena, che fa riflettere su come dall’incontro per caso tra due persone diverse possa nascere un’importante amicizia. I due protagonisti del film sono Pietro (l’attore Filippo Contri) e Omero (l’attore Filippo Tirabassi), che si trovano ad essere coinquilini dopo la rottura con i rispettivi partner e rappresentano gli antipodi: il primo è rozzo, ultrà ed eterosessuale, il secondo raffinato, serio e gay. I problemi arrivano ben presto, e seppur inizialmente i due sembrano incompatibili per via dell’omofobia di Pietro, sarà proprio Omero, il ragazzo gay, ad offrirgli l’inaspettato aiuto per riconquistare l’ex fidanzata. Avere un amico gay può avere dei risvolti positivi a cui Pietro non aveva mai pensato.

Prodotto da Adler Entertainment, il film ha già vinto oltre 20 premi, anche internazionali, tra cui l’importante Best Feature International Film all’ Outshine Film Festival di Miami diventando così un vero ‘caso cinematografico’ e lunedì 19 maggio, al Festival di Cannes, ci sarà la presentazione ufficiale del sequel ‘AMICI PER CASO 2’.

A raccontare i simpatici retroscena e sottolineare il valore del tema trattato sono intervenuti il regista Max Nardari, gli attori protagonisti Filippo Contri e Filippo Tirabassi, il produttore Mattia Cavanna di Adler Entertainment e gli attori non protagonisti: Ludovico Fremont, Giulia Schiavo, Giorgio Belli, Beatrice Bruschi.

Un film molto apprezzato anche dal senatore Ivan Scalfarotto intervenuto alla presentazione.

“Sono onorata di aver potuto ospitare in Senato il simpatico cast del film ‘Amici per Caso’, una pellicola davvero frizzante, divertente, dove la retorica lascia il posto ad un’ironia intelligente e mai scontata. Conosco Max Nardari e lo stimo per quello che fa, perché gli stereotipi e l’ignoranza si superano solo attraverso la cultura e questo film può esserne un esempio. Penso, inoltre, che la leggerezza sia un’arma importante per superare anche quei tabù del linguaggio che spesso limitano le persone, perchè non è mai il termine che si usa (gay, disabile, omosessuale) ad offendere una persona ma il tono con cui lo si pronuncia che può ferire.

Ringrazio Nardari e tutti gli attori per aver risposto al mio invito e l’amico e collega Ivan Scalfarotto per aver appoggiato l’iniziativa. Faccio un grosso in bocca al lupo a Max e all’intero cast per la presentazione che avranno a Cannes nei prossimi giorni e non ci resta che attendere il sequel” – queste le parole di Giusy Versace.