Giovani e Sport, il Ministro Abodi incontra Occhiuto: “a lavoro per famiglie, disabili e persone in difficoltà”

StrettoWeb

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, oggi in visita istituzionale nella sede della Regione Calabria a Catanzaro, ha preso parte ad una riunione di lavoro insieme al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e all’assessore alle Politiche sociali, Sport e Politiche giovanili, Caterina Capponi, nel corso della quale sono state illustrate le iniziative legate al mondo dello sport programmate dalla Regione per il 2025.

Hanno partecipato all’incontro anche l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri, il presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, per Cip Calabria, Francesco Gualtieri, il segretario regionale di Sport e Salute, Walter Malacrino, i delegati delle Università di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, le dirigente generale del dipartimento regionale, Maria Antonella Cauteruccio, e la dirigente di settore, Ersilia Amatruda.

Durante l’incontro, si è parlato delle attività messe in campo dal Dipartimento regionale competente, settore Politiche giovanili e dello Sport, con il piano di interventi, che prevede la ripartizione del fondo per le politiche giovanili, “La Calabria e i Giovani protagonisti”.

Report, inoltre, sul progetto “University sport young community, sui bandi 2025 per contributi riguardanti manifestazioni e voucher sportivi e sul progetto “SuperAbilities”, volto a favorire l’inclusione sociale tramite sport e potenziamento delle abilità.

Al termine il ministro Abodi ha specificato che “l’obiettivo della riunione di oggi è di dare un corpo al modello di collaborazione che vede coinvolti Coni, Cip, Sport e Salute, Credito sportivo e le diverse strutture della Regione che si dovranno occupare anche del coordinamento sul territorio con i Comuni, con il sistema universitario. Volontà comune è di lavorare sui sostegni alle famiglie viaggiando in parallelo con i voucher che la Regione Calabria ha attivato e con la misura Dote famiglia voluta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che noi stiamo portando avanti con la collaborazione tecnica di Sport e salute.

Altro aspetto molto importante – ha aggiunto – riguarda il supporto alle persone con disabilità. Penso soprattutto alla necessità di sostenere le persone per l’acquisto degli ausili, come già facciamo con supporti per atlete e atleti. Stiamo lavorando insieme al ministero della Salute e con le Regioni per poter dare lo stesso sostegno alle persone e alle famiglie meno abbienti. È necessario, inoltre, – ha evidenziato infine il ministro Abodi – coordinare gli sforzi per evitare che la frammentazione metta a repentaglio i risultati che vogliamo ottenere per andare incontro alle esigenze dei nostri ragazzi e degli adolescenti, cercando di limitare i rischi della solitudine e della sedentarietà, offrendo, quindi, loro concrete opportunità per aiutarli ad uscire dalla marginalità”.

“Ho invitato in Calabria il ministro dello sport Abodi – ha affermato il presidente Occhiuto – per informarlo sui progetti programmati dalla Regione per il 2025 per sostenere lo sport in varie declinazioni, anche sul piano sociale. Ho con il ministro un rapporto consolidato e di reciproca stima e sono molto felice degli sforzi che congiuntamente si stanno realizzando in questo campo. La nostra è stata la Regione pilota per l’erogazione dei voucher, ora altre Regioni stanno imitando la Calabria. Il ministro Abodi – ha concluso Occhiuto – sta facendo un grande lavoro per sviluppare la pratica sportiva in diverse discipline, soprattutto in alcune realtà dove lo sport potrà contribuire alla rigenerazione sociale. Siamo molto impegnati a dare concretezza ai diversi progetti messi in campo e stiamo ragionando anche su eventi sportivi di alto rilievo che possano contribuire a fare della Calabria una regione capace di attrarre l’interesse internazionale”.

“Lo sport – ha detto l’assessore Capponi – non è solo competizione, è un linguaggio universale di inclusione, crescita e coesione sociale. I programmi che presentiamo oggi nascono da un’idea precisa: costruire opportunità concrete per i nostri giovani, promuovere il benessere, e abbattere ogni barriera, fisica, economica o culturale. Con ‘University Sport Young Community’, ‘SuperAbilities’, i voucher e i contributi per le manifestazioni sportive, mettiamo in campo un impegno strutturato e continuativo per rendere lo sport uno strumento di cittadinanza attiva e di equità. La Calabria è pronta a correre più veloce, ma insieme.”

Programmazione Regione Calabria 2025

“La Calabria e i Giovani protagonisti”

Si tratta di un piano di interventi che prevede lo stanziamento di risorse per il triennio pari a 2.413.046 euro, in attuazione dell’intesa 127/Cu sancita in sede di Conferenza Unificata e sottoscritta il 17 ottobre 2024 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano ed altri Enti locali.

L’obiettivo del progetto è di realizzare attività sportive inclusive all’interno dei centri sportivi universitari e creare attraverso lo sport delle comunità inclusive di giovani. La community coinvolgerà anche gli studenti con disabilità, conferendo un maggior valore al progetto. L’intento, infatti, è quello di favorire relazioni interpersonali capaci di sviluppare nei giovani anche il senso di responsabilità sociale. Le attività sportive si svolgeranno presso i centri sportivi universitari calabresi e con l’intervento di professionalità specializzate anche all’accoglienza di persone con disabilità.

I beneficiari saranno: Università Magna Graecia di Catanzaro, Università della Calabria di Cosenza, Università Mediterranea di Reggio Calabria.

University sport young community

Il progetto University Sport Young Community nasce dalla sinergia tra le tre Università calabresi (Università della Calabria di Cosenza, Università Magna Grecia di Catanzaro, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria) e il Comitato paralimpico Calabria con l’obiettivo di realizzare attività sportive inclusive all’interno dei centri sportivi universitari e creare, attraverso lo sport, delle comunità di giovani che siano inclusive. La community coinvolgerà anche gli studenti con disabilità, conferendo un maggior valore al progetto. L’intento, infatti, è quello di favorire relazioni interpersonali capaci di sviluppare nei giovani anche il senso di responsabilità sociale. Le attività sportive si svolgeranno presso i centri sportivi universitari calabresi e saranno gestite con l’intervento di professionalità specializzate, anche per l’accoglienza delle persone con disabilità, garantendo un’adeguata inclusività.

La dotazione finanziaria per il progetto è di 600.000,00 euro per tre annualità (2024-2025-2026). I fondi per questo progetto derivano dalla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili del Ministero per lo Sport e i Giovani, nello specifico dal Piano Triennale Interventi Regionali Programmati a Valere dell’Intesa Rep. N.127/CU in data 17 ottobre 2024.

Il progetto rappresenta un’opportunità fondamentale per promuovere lo sport come strumento di integrazione, crescita personale e coesione sociale. Gli studenti delle Università coinvolte nel progetto sono 45.607 di cui 1.034 con disabilità: 762 dell’UniCal di Cosenza, 150 dell’UsM di Reggio Calabria e 122 UmG di Catanzaro.

Avviso manifestazioni sportive

L’obiettivo di questo avviso è promuovere e sostenere l’organizzazione di eventi sportivi anche al fine di attrarre flussi turistici destagionalizzati e manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale e interregionale che si svolgono sul territorio regionale anche di natura dilettantistica, finalizzate alla diffusione della cultura e della educazione sportiva e della valorizzazione del territorio regionale e delle Ars. La dotazione finanziaria è pari a 1,6 mln di euro da fondi Pac 2014-2020. Sono beneficiari le Asd/Ssd regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rasd), con sede legale in Calabria affiliate a FSN- DSA – EPS anche paralimpico; comitati territoriali calabresi delle Fsn/Fsp/Dsa/Dsap/Eps/Epsp. Il contributo massimo concedibile varia da 10, 15 o 30mila euro.

Avvisi voucher sportivi “La Calabria per i giovani: azione voucher sportivi 2025” mira a incentivare la pratica sportiva tra i giovani. Le risorse programmate e messe a disposizione da Regione Calabria per l’erogazione dei Voucher sportivi sono pari 1.565.000 euro salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili. Il programma permetterà a oltre 3.100 giovani calabresi, di età compresa tra i 14 e i 24 anni, di beneficiare di un voucher sportivo da 500 euro da utilizzare presso Associazioni e Società sportive dilettantistiche aderenti al progetto. Due gli avvisi pubblici consultabili sui siti ufficiali della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e di Sport e Salute (www.sportesalute.eu).

Progetto SuperAbilities

L’obiettivo di questo progetto è favorire l’inclusione sociale tramite sport e potenziamento delle abilità. È prevista la concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti volti a favorire la pratica sportiva, nonché il potenziamento delle abilità, da parte di persone con disabilità e minori appartenenti a famiglie a rischio di esclusione economica e sociale. Possono partecipare Enti del Terzo settore (Runts); Asd e Ssd iscritte Coni/Comitato Paralimpico/Rasd; progetti singoli o in partenariato (con Ente capofila). Destinatari: persone con disabilità (senza limiti di età o reddito), minori (3-18 anni) con fragilità socio-economiche o affetti da disturbi o neurodiversità (Isee 18.000 euro). La dotazione finanziaria è di 8 milioni di euro dal PR Calabria Fesr fse+ 2021–2027.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.