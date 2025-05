Gamian Basket Belvedere conquista la promozione in Serie D

StrettoWeb

Con la vittoria sulla Pallacanestro Vibo Valentia nella finalissima del campionato DR2 Calabria, la Gamian Basket Belvedere scrive una pagina memorabile della propria storia sportiva, conquistando una promozione frutto di lavoro, determinazione e coesione. Un trionfo che chiude una stagione esaltante e apre ufficialmente una nuova fase per la pallacanestro cittadina. A condividere l’emozione di questo importante risultato è Gamian Consulting, main sponsor della squadra tirrenica, che ne ha sostenuto il cammino sportivo sin dal primo giorno.

“Siamo di fronte a un risultato che va ben oltre il campo da gioco. La vittoria del campionato da parte della Gamian Basket Belvedere è il simbolo di ciò che può nascere quando passione, competenza e spirito di squadra si incontrano – si legge in una comunicazione diffusa da Gamian Consulting – Come azienda siamo orgogliosi di aver sostenuto un percorso che incarna valori nei quali crediamo profondamente: impegno, visione e appartenenza al territorio. Questo gruppo ha dimostrato che il sacrificio e la dedizione portano risultati, e noi siamo onorati di farne parte”.

Il successo della squadra, impreziosito da una prestazione solida e autoritaria in finale, riflette la maturità acquisita nel corso della stagione e l’eccellente lavoro svolto dallo staff tecnico e dirigenziale.

“Un plauso sentito – concludono dall’azienda – va ai giocatori, protagonisti indiscussi di una stagione impeccabile, capaci di interpretare ogni partita con disciplina e coraggio. Un ringraziamento particolare allo staff tecnico, che ha saputo condurre con rigore e competenza un gruppo giovane e affamato, e alla dirigenza societaria, esempio di visione e autentica dedizione”.

La sinergia tra società sportiva e partner privati ha costituito un elemento fondamentale per la crescita di una realtà che oggi rappresenta con orgoglio l’intero territorio. Gamian Consulting rinnova il proprio sostegno e conferma l’impegno nel promuovere lo sport come strumento di crescita sociale e culturale, soprattutto in quei contesti in cui il legame tra impresa e comunità assume un valore autentico.