Frecce Tricolori e Nave Amerigo Vespucci, grande attesa a Catania. Le novità ed i dettagli

Grande attesa a Catania per le Frecce Tricolori e per la Nave Amerigo Vespucci. A seguito di una riunione tecnica convocata ieri dalla Questura, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di domenica 4 maggio 2025, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, piazza Mancini Battaglia; via Messina, da via Policastro a piazza Mancini Battaglia; via Barraco, corsia nord-est, da via Porto Ulisse a via Messina. Sono fatti salvi dal divieto di circolazione, le auto dei residenti, esclusivamente diretti ai garage o nelle autorimesse; i mezzi delle forze dell’ordine, i veicoli di soccorso, i velocipedi, dei taxi e veicoli privati diretti alle strutture alberghiere all’interno dell’area.

Sempre nella giornata di domenica 4 maggio, inoltre, la nave Amerigo Vespucci, la più antica della flotta della Marina Militare, dalle 15,00 alle 18,00 stazionerà nelle acque prospicienti il lungomare di Catania, a meno di un miglio al largo di dove si svolgeranno le esibizioni dell’Air Show. Secondo le intese tra le autorità marittime e aeronavali il grande veliero, dalle 15,15 alle 16,45, dopo l’esibizione in programma del canadair, entrerà temporaneamente anche nell’area di volo interdetta per motivi di sicurezza.

