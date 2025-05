Datome a StrettoWeb: “sono più a Reggio che in Sardegna! Esperienza super con la Nazionale, oggi l’NBA in città” | VIDEO

StrettoWeb

Tempo di Finali Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2024-25 a Reggio Calabria. L’evento è nato dalla sinergia di Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la National Basketball Association (NBA), la Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League. Dopo la fase a gironi di ieri, quest’oggi le finali che assegneranno gli anelli in pieno stile americano. Presente quest’oggi al PalaBenvenuti di Reggio Calabria Gigi Datome, ex capitano della Nazionale Italiana e oggi Capo delegazione azzurro.

Un ritorno in riva allo Stretto a pochi mesi dall’esperienza con la Nazionale per Gigi che, come confermato ieri dal presidente FIP Calabria Paolo Surace, è più a Reggio che nella sua Sardegna. “È vero! Sono tornato 2 volte in Sardegna quest’anno ed è la 3ª volta che vengo a Reggio Calabria – sorride Datome – L’esperienza della finestra delle nazionali è stata molto bella, grande trasporto di Reggio Calabria nell’accoglierci e nel sostenerci. La partita non è andata come volevamo ma è stata una bella manifestazione, una bella cornice. Si sentiva che in città c’era la Nazionale. Oggi a Reggio Calabria per le finali della Jr. NBA e WNBA, progetto di cui siamo molto orgogliosi di far parte. Quando vedi tutti questi ragazzi che giocano con agonismo e voglia di competere, è molto bello, è un’esperienza fuori sede per loro, hanno la maglia NBA legata alla loro scuola, ci tenevo a esserci“.

A proposito di NBA, Gigi ha calcato i parquet americani con le maglie di Pistons e Celtics. Ai microfoni di StrettoWeb ha spiegato che differenza c’è fra il basket USA e quello europeo: “è più difficile se arrivi a 25-26 anni perchè hai più vissuto europeo, adattarsi non è facile. Se arrivi più giovane è più semplice. Ne parlavo con Francesca Zara, c’è un atletismo, anche in WNBA, maggiore, ci sono più spazi. Un concetto di approcciarsi all’evento diverso. È un cambiamento, anche per gli americani che vengono in Europa. Sono felice di averne fatto parte“.

Obbligatorio un passaggio sui Playoff NBA arrivati alle Conference Finals. Tanta incertezza, fuori i ‘grandi vecchi’ e i team più blasonati. Tante giovani superstar, la sensazione, come ci ha detto il vicepresidente NBA Meyer, di assistere a un cambio della guardia.

“LeBron e Curry cominciano ad avere una certa età, pur essendo incredibilmente impattanti. Con Curry sano forse Golden State sarebbe andata avanti. – ha sottolineato Datome – È anche il bello dell’NBA: è raro vedere squadre che dominano per tanti anni. Ci sono state le Finals Cleveland-Golden State un po’ più ripetute, poi sono successe tante cose nuove: Boston non vinceva da tanti anni, Denver addirittura da 40. Ho visto Gara-7 fra Denver e OKC. Favorite? Penso che Minnesota abbia chance di andare in fondo. Dall’altra parte due squadre ‘in gas’“, conclude l’ex cestista azzurro.