Festa del medico a Messina, al Palacultura la Cerimonia di Giuramento

Sono 30 i candidati della Festa del medico scelti nei mesi scorsi dai cittadini della provincia di Messina, che hanno segnalato sul sito dell’Ordine il medico o l’odontoiatra che si è distinto per capacità di ascolto mettendo al centro il paziente. La premiazione si terrà lunedì 26 maggio al Palacultura con inizio alle ore 16,30 e ingresso gratuito: guest star della manifestazione l’amatissimo Ezio Greggio che con la sua naturale verve e ironia sarà protagonista di uno show sul palco e presenzierà la consegna di targhe e premi speciali.

Nomi

Ecco i nomi di chi è entrato in nomination: Alecci Stefano, Briguglio Maria Concetta, Capillo Diego, Costa Angela, Crupi Domenico, D’Angelo Paolo, Dottore Alessia, Fichera Gabriella, Fiumara Concetta, Giardina Massimiliano, Gibilisco Lucia, Giovinazzo Caterina, Gismondo Velardi Giancarlo, Giuffrè Giovanna, Lamanna Corrado, Lanza Francesco Maria, Lombardo Fortunato, Messina Salvatore, Messineo Francesco, Navarra Giuseppe, Nicolosi Francesco, Pergolizzi Stefano, Pipitone Vito, Raffa Luigi, Ricciardi Sandro, Rizzo Letterio, Salpietro Giuseppe Michele, Sinagra Francesca, Terranova Antonella e Zimbaro Giovanni.

Tutti i candidati riceveranno una targa, il vincitore finale sarà votato dal pubblico in sala e avrà una borsa di studio di 5000 euro, da destinare a progetti formativi e di aggiornamento professionale e/o acquisto di strumentazioni per la propria attività professionale e/o interventi di interesse socio-culturale. Nella prima parte della manifestazione si svolgerà la Cerimonia di Giuramento, un momento particolarmente solenne che segna l’ingresso di 136 neo-iscritti negli albi ordinistici, con la lettura del testo di Ippocrate, padre della medicina, e la Cerimonia di benemerenza per 76 professionisti che hanno compiuto i 50 anni di laurea, i quali riceveranno una medaglia d’oro. Saranno premiati anche gli specializzandi, iscritti all’Ordine, che hanno raggiunto le posizioni più alte in graduatoria.

Interverranno il presidente dell’Ordine Giacomo Caudo, il rettore dell’Università di Messina Giovanna Spatari, il presidente della CAO Giuseppe Renzo, le coordinatrici dei Corsi di laurea dell’Università di Messina Irene Cacciola (Medicina e Chirurgia), Daniela Caccamo (Medicine and Surgery), Giuseppina Rizzo (Medicina e Chirurgia a Indirizzo Biotecnologico) e Angela Militi, (Odontoiatria e Protesi Dentaria). L’evento sarà condotto dal giornalista Massimiliano Cavaleri insieme col medico Gaetano Cincotta. La presenza di Greggio è stata curata da Enzo Calabro del gruppo Ri.ca eventi.