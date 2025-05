Fabio Bensaja: “Noi siamo Reggio Calabria!”. Il messaggio del Ride Leader al termine del Distinguished Gentleman’s Ride

StrettoWeb

Il Ride Leader Fabio Bensaja divulga tramite StrettoWeb un messaggio di fine DGF in occasione del The Distinguished Gentleman’s Ride: “Noi Siamo Reggio Calabria !!! Nella mia vita ho lavorato tanto, ho avuto tante vittorie lavorative ed ho ricevuto molti premi, ma se dovessi menzionare alcuni fra i momenti più emozionanti della mia vita ci sono soprattutto questi istanti del The Distinguished Gentleman’s Ride“.

“Per me è un onore avere guidato ancora una volta un gruppo così bello di 395 Riders che hanno deciso di accomunarsi per uno scopo così nobile, sfilare e supportare la lotta ai due mali che affliggono di più la salute degli uomini, il tumore alla prostata ed i suicidi; ed è per me una grande soddisfazione avere anche potuto mostrare a tantissimi quanto sia bello il nostro territorio e soprattutto il Forte Pignatelli che ci è stato gentilmente affidato dalla favolosa Amministrazione Comunale di Campo Calabro”.

“Il DGR non usufruisce di alcun fondo pubblico e non ottiene alcun rimborso visto che le donazioni vanno direttamente e interamente a Movember, ed è ogni volta un grande sacrificio potere avviare la nostra manifestazione, ma tutto diventa meno complicato quando ci si trova a relazionarsi con cittadini e amministrazioni attive, gentili ed appassionate”.

“Ringrazio i distinti gentiluomini e gentildonne del Team di Reggio Calabria che sta diventando sempre più numeroso, gli operatori, le associazioni, le aziende ed i gruppi che ci hanno supportato ed hanno consentito anche questo anno di fare accendere i motori al DGR di Reggio Calabria e concluderlo con una stupenda e memorabile festa.

Ringrazio tutte le redazioni ed i giornalisti dei media online, radio, stampa, TV e tutti i canali social che ci hanno promosso con tanta passione”.

“Ringrazio mia moglie e mio figlio, ma anche le famiglie dei membri del Team dei Gentlemen di Reggio Calabria, che anche questo anno ci hanno consentito di assentarci per tanto tempo dalle routine familiari (e lavorative) per realizzare questa domenica 18 Maggio che non è una semplice sfilata e non è una semplice “festa” visto che è un qualcosa che si articola simultaneamente in posti diversi seguendo un gran numero di persone in movimento su un territorio vasto (chi organizza eventi sa quali e quante sono le difficoltà)”.

“Ringrazio tutti i singoli riders, i Motoclub e, soprattutto i Gentlemen che si sono occupati di garantire la sicurezza del viaggio assistendo la marcia del gruppo, con un particolare ringraziamento ai Vigili Urbani di Reggio Calabria e Campo Calabro che sono intervenuti per garantirci la massima sicurezza durante il viaggio. Reggio Calabria si è ancora una volta dimostrata pronta e, questo anno, si è unita ad altre 1000 città sparse per il mondo donando, nel suo piccolo, nei pochi anni che aderisce al DGR, un totale di oltre 13mila euro che sono andati a formare quei 50milioni di euro che il mondo del DGR ha donato interamente e direttamente a Movember e che, in Italia, hanno supportato la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, l’Università di Napoli Federico II e l’Ospedale San Raffaele”.

“Una bella sensazione è stata quella di vedere arrivare Team di Gentlemen da luoghi ben lontani dalla nostra Città, dalla Francia e dalla Germania, perché ormai si dice che “quelli del DGR di Reggio Calabria fanno cose spettacolari”. A proposito di belle sensazioni, una l’ho provata questa mattina quando in garage ho salutato la mia Harley Davidson per salire su una di quelle BMW del gruppo Calabria Motori, superstite di un vile attentato, che mi sono proposto di guidare per dirigere il Ride come simbolo di una lotta di sopravvivenza gentile che, nel silenzio, sul nostro territorio, in mezzo a mille difficoltà, non si ferma mai”.

“Che dire altro? Sono orgoglioso anche questo anno del risultato anche se, come sempre, ci saranno aspetti che dovremo sempre migliorare, e sono onorato di avere trascorso questa stupenda domenica di sole insieme a voi. Grazie a Tutti e, nonostante fino a ieri sera, come accade ogni anno il giorno prima del DGR, dico sempre ai miei colleghi di viaggio che ci siamo stancati troppo e sarà l’ultimo Ride, mi sa che ci vediamo l’anno prossimo per il DGR 2026”.