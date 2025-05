EcoJazz 2025, trionfo al Teatro San Bruno: sold out per Cafiso e la Rhegium Jazz Orchestra

StrettoWeb

Grande successo per l’edizione 2025 della Giornata Internazionale del Jazz, celebrata con un concerto straordinario al Teatro San Bruno. Protagonisti della serata: il celebre sassofonista Francesco Cafiso e la Rhegium Jazz Orchestra (R.J.O.), che hanno incantato un teatro gremito e caloroso, in un evento inserito nella 33ª edizione dell’EcoJazz Festival. Il concerto, organizzato dalle associazioni Rhegium Music APS e Zefiro, ha registrato il tutto esaurito, testimoniando l’interesse per una proposta musicale di alta qualità.

La R.J.O. Orchestra: eccellenza reggina

Fondata nel 2019 da Marco Suraci (direttore musicale) e Demetrio Fortugno (direttore artistico), la R.J.O. è una realtà ormai consolidata nella scena musicale di Reggio Calabria e provincia. Composta da musicisti professionisti del territorio, l’orchestra si distingue per un repertorio vario, che spazia dallo swing al funk, dal latin jazz al soul, con arrangiamenti raffinati e una presenza scenica solida e coinvolgente. Sul palco, la formazione ha affiancato Cafiso con padronanza e passione, in un repertorio ispirato ai grandi standard del jazz internazionale. Le dinamiche tra le sezioni, gli spazi solistici e l’equilibrio sonoro hanno colpito il pubblico, che ha risposto con applausi a scena aperta e una standing ovation finale.

I musicisti della serata:

Trombe: Antonino Bellinghieri, Andrea Bruzzese, Rosario Carbone

Tromboni: Fausto Miglioresi, Antonello Pensabene, Luigi Marulla

Sax: Marco Suraci, Demetrio Fortugno (Alti), Domenico Cariddi (Tenore), Alessandro Monorchio (Baritono)

Pianoforte: Antonio Fiume Chitarra: Francesco Alampi

Contrabbasso: Antonino Scopelliti Batteria: Raul Cosentino

Una serata da ricordare

Il virtuosismo di Cafiso, la solidità della R.J.O. e l’entusiasmo del pubblico hanno reso il concerto del 30 aprile un vero momento di comunità artistica e culturale. Una celebrazione del jazz come linguaggio universale e strumento di dialogo, che ha confermato ancora una volta il valore e la forza attrattiva della scena musicale reggina. La Rhegium Jazz Orchestra si conferma così una delle realtà più importanti del territorio, capace di coniugare visione, qualità e radicamento culturale. Dopo questo successo, cresce l’attesa per i prossimi appuntamenti dell’ensemble e del calendario estivo dell’EcoJazz Festival.

