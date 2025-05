Diritti Civili, si è conclusa l’edizione 2024-25 della storica trasmissione

StrettoWeb

Ieri sera si è conclusa, in Calabria, l’edizione 2024-2025 della popolare trasmissione Diritti Civili, andata in onda ininterrottamente, per 8 mesi, ogni mercoledì e venerdì, anche il giorno di Natale e Capodanno, intorno alle 20, per 61 puntate, a partire dal 16 ottobre 2024, su RtcTelecalabria, la storica tv privata del presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Giuseppe Soluri. Il programma ideato e condotto dal leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, ha visto l’importante contributo settimanale del condirettore de La Verità, Massimo De’ Manzoni, che, con il suo Punto di vista, ha affrontato le diverse tematiche nazionali e internazionali. Il programma ha fatto registrare un successo di ascolto e un generale apprezzamento per le problematiche trattate, le tante campagne civili, di giustizia e umanitarie promosse.

Tante battaglie

Tra le altre la battaglia per la giovane attivista curdo iraniana per i diritti delle donne, Mayson Majede, arrestata, il 31 dicembre 2023, dopo essere sbarcata, insieme ad altri migranti, al porto di Crotone, con l’accusa di essere una aiutante degli scafisti e tenuta ingiustamente in carcere per 10 mesi prima di essere, grazie all’impegno del suo bravo avvocato, Giancarlo Liberati, e ai diversi testimoni che l’hanno scagionata, scarcerata e completamente poi assolta dal tribunale di Crotone. Altra importante battaglia quella intrapresa insieme all’ex sindaco di Acquaformosa e presidente della Associazione Don Vincenzo Matrangolo, Giovanni Manoccio, da sempre impegnato sul tema dei migranti, che l’ha lanciata, delle due giovani madri camerunensi e delle loro due bambine prima arrestate, poi liberate e purtroppo ancora bloccate in Libia che si sta cercando, con un difficoltoso corridoio umanitario, di far arrivare in Calabria affinché possano ricongiungersi con le loro rispettive famiglie(mariti e altri due figlioletti) che sono ospitati, dallo scorso anno, nel piccolo, ospitale centro albanese del cosentino.

Campagna per l’istituzione della Commissione di studio sugli effetti avversi della pandemia

Grande attenzione anche alla campagna (che va avanti da alcuni anni) per l’istituzione della Commissione di studio sugli effetti avversi della pandemia, per aiutare le tante persone danneggiate, che il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato di voler promuovere. La battaglia per l’ultimazione delle 1000 nuove scuole in costruzione in Italia (di cui 31 in Calabria) i cui lavori sono fermi da oltre 5 anni, causa pandemia e per i mancati interventi dei precedenti governi. Grande attenzione anche per l’altra, importante e storica campagna per l’ultimazione del Cimitero internazionale dei Migranti a Tarsia, la grande opera umanitaria, unica al mondo, i cui lavori, iniziati 6 anni fa, stanno, grazie all’impegno del presidente Roberto Occhiuto e al finanziamento della Regione Calabria, per essere ripresi e ultimati. Il tema, ancora, fondamentale della sanità, con la partecipazione e collaborazione del Garante della Salute della Calabria, la prof.ssa Anna Maria Stanganelli, la cui istituzione si deve alla lunga battaglia promossa per oltre 10 anni dallo stesso Corbelli. E tante altre denunce, come la clamorosa iniziativa di protesta davanti al Municipio di Rende per denunciare gli ingiusti e troppo facili scioglimenti per mafia di molti comuni, ad iniziare da quello di Rende, un modello di amministrazione in Calabria e non solo.

Campagna per la meritata nomina di Vittorio Sgarbi a Senatore a vita

La campagna per la meritata nomina di Vittorio Sgarbi a Senatore a vita. E ancora le storiche battaglie di Diritti Civili sul tema Giustizia e garantismo, sul dramma delle carceri, le campagne contro la violenza alle donne, il fenomeno grave e odioso del bullismo e tante altre importanti iniziative anche su temi di interesse internazionale, in materia di diritti civili brutalmente calpestati, ad iniziare dalle prese di posizione di condanna della Russia e a favore dell’Ucraina, paese invaso, contro le stragi di civili a Gaza, tra cui centinaia di bambini e molte altre denunce sulle tante brutalità e drammi dimenticati nel mondo. “Diritti Civili, ha annunciato Corbelli, ritornerà dopo l’estate, con ancora una volta il contributo e la rubrica settimanale del Condirettore de La Verità, Massimo De’ Manzoni, per continuare, anche in tv, oltre che su Fb e sugli altri media regionali, come questa testata on line, Stretto Web(che ringrazio per esserci da sempre vicino), le nostre campagne civili, di giustizia e umanitarie”. L’ultima puntata di ieri sera di Diritti Civili sarà replicata da RtcTelecalabria oggi, sabato, alle 16,30 e alle 23 e di nuovo anche domani, domenica , alle 13,30.