Basket, la Dierre Reggio Calabria sbanca Siracusa: è semifinale Playoff!

StrettoWeb

Una battaglia punto a punto per 39 minuti premia la Dierre Reggio Calabria, che conquista una storica semifinale playoff grazie ad un finale al cardiopalma. Con una vittoria sofferta e meritata, la Dierre Basketball Reggio Calabria espugna Siracusa e accede per la prima volta nella sua storia alle semifinali playoff per l’accesso alla Serie B. Un risultato storico conquistato al termine di una partita tiratissima e decisa da giocate individuali di grande importanza nel finale con Angius e Barrile determinanti.

La gara è stata un vero equilibrismo per quasi 40 minuti, con Siracusa che ha sfruttato al meglio il fattore campo grazie alla sapiente regia di Carpinteri, alla pericolosità di Montanari e alla concretezza sotto canestro di Gojkovic. Il team ben allenato da Coach Bonaiuto ha messo in campo tutte le proprie risorse, rendendo la vita difficile agli ospiti.

Reggio Calabria ha risposto colpo su colpo, trovando in Railans e Trinca due baluardi importanti sotto canestro, ben supportati dalla verve di Barrile, dalla solidità di Cernic e dalla precisione di Angius. La Dierre ha dimostrato grande carattere, rimanendo aggrappata alla partita nei momenti di difficoltà.

Il finale è stato un crescendo di emozioni. Sul filo di lana, una giocata determinante di Edoardo Angius, con un canestro più fallo convertito, ha dato un prezioso vantaggio alla Dierre. Ma l’azione che ha messo il sigillo sulla vittoria è arrivata da Fortunato Barrile, che con una palla rubata decisiva ha bloccato l’ultimo tentativo offensivo del Siracusa, involandosi solitario a canestro per segnare il punto della vittoria, mandando in delirio la panchina e i tifosi calabresi.

Ora, la Dierre di Coach Cotroneo si prepara ad affrontare Gela Basket in una semifinale che promette scintille, gara che rievoca grandi sfide tra le due compagini. Questo traguardo, reso ancora più emozionante da un finale thrilling, rappresenta un momento di grande orgoglio per la società e per tutta la pallacanestro reggina.

Siracusa-Dierre Basketball Reggio Calabria 65-70

(20-19,16-16,14-14,15-21)

Siracusa: Carbone, Iacona, Peral Solana 8,Bonaiuto, Parlato,Carpinteri 3,Alescio 11, Gojkovic 20,Moscuzza, Montanari 17,Zerilli.All Bonaiuto Ass Bordieri

Dierre: Railans 9,Trinca 7,Vukosavljevic 2, La Mastra 3, Cernic 9, Alescio, Idone 2, Fazzari, Angius 15,Laganà 2, Ripepi, Barrile 21. All Cotroneo Ass Marcianó

Arbitri Damiano Cavallaro di Zafferana Etnea e Fabrizio La Spina di Giarre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.