“Dialoghi tra Calabria e Toscana”, 14 artisti calabresi in mostra al Centro Culturale Fornace Pasquinucci

Dopo il successo della prima fase del progetto Dialoghi tra Calabria e Toscana, che ha visto protagonisti gli artisti toscani ospiti del Polo Culturale AltaFiumara con una splendida mostra, prende il via la seconda tappa dell’iniziativa con l’arrivo in Toscana di 14 artisti calabresi. Dal 10 al 21maggio, infatti, il Centro Culturale Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina ospiterà una mostra collettiva che celebra l’incontro tra due identità culturali forti e complementari.

Promosso dal Polo Culturale AltaFiumara e curato dal manger culturale della struttura ‘Dialoghi tra Calabria e Toscana nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra due territori apparentemente distanti, ma uniti dalla stessa passione per l’arte contemporanea e il desiderio di confronto creativo. Dopo l’esperienza condivisa in terra calabra, presso AltaFiumara, questa seconda fase permette agli artisti calabresi di confrontarsi con il pubblico, i luoghi e la sensibilità culturale della Toscana. “Questo progetto non è solo una mostra, ma una vera piattaforma di confronto tra visioni artistiche, esperienze e linguaggi diversi. Vedere gli artisti calabresi portare il proprio sguardo nella cornice toscana è un segnale forte di apertura e contaminazione culturale”, ha dichiarato Gaetano Bevacqua, presidente del Polo Culturale AltaFiumara.

Secondo la manager culturale Elisabetta Marcianò, “Dialoghi tra Calabria e Toscana rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere il talento calabrese in contesti nuovi e prestigiosi. È anche un invito a superare i confini geografici attraverso l’arte e il pensiero contemporaneo”. Antonio Battaglia, chef e socio fondatore del Polo, ha sottolineato: “L’arte, come la cucina, parla linguaggi universali. Questa mostra è un modo per raccontare la Calabria al di fuori dei suoi confini, mostrando quanto fermento culturale ci sia in una regione spesso sottovalutata”.

Gli artisti partecipanti:

Adele Canale – Antonella Foti – Francesca Perina – Fabio Santori – Francesca Avenoso – Mirella Avenoso – Elena Iacopino – Santina Milardi – Characi – Marilù Caminiti – Domenica Diano – Sonia Mattia – Antonella Squillaci – Enzo Furci

Le opere in mostra offrono una panoramica ampia e coinvolgente del panorama artistico calabrese contemporaneo. Ogni lavoro rappresenta una voce distinta all’interno di un coro che intende stimolare riflessione, dialogo e contaminazione culturale. A rappresentare il Polo Culturale AltaFiumara saranno presenti il presidente Gaetano Bevacqua e il manager culturale Elisabetta Marcianò.

