De Magistris a Rende a sostegno della candidatura a sindaco di Rossella Gallo | INFO

Lunedì 19 maggio alle ore 21.00, nello spazio antistante il Punto d’Incontro di Via Pertini 20, a Rende si terrà l’incontro pubblico “I beni comuni per davvero – Pratiche amministrative nel Sud Italia”. Un appuntamento pensato per riflettere e confrontarsi sul valore della gestione condivisa e partecipata dei beni comuni, attraverso esperienze concrete e visioni di governo inclusive e sostenibili.

Interverranno:

Luigi de Magistris, giurista, politico ed ex sindaco di Napoli

Rossella Gallo, candidata sindaca per la coalizione progressista a Rende

Con la partecipazione di:

Gianmaria Milicchio, segretario provinciale PRC Cosenza

Iolanda Magliari, segretaria provinciale Sinistra Italiana – AVS

Durante il suo mandato da sindaco, Luigi de Magistris ha rappresentato un esempio concreto di buona amministrazione, rendendo Napoli la prima grande città italiana a ripubblicizzare la gestione dell’acqua, trasformando l’azienda ABC (Acqua Bene Comune) in un ente di diritto pubblico, partecipato e trasparente, in attuazione del referendum del 2011.

Da tempo immemore a Rende, purtroppo, il ‘virtuoso riformismo’ ha affidato la gestione del servizio idrico, ad una gestione privata; gestione mantenuta anche dalle ultime Giunte che a parole si ergevano a paladine dei Beni Comuni.

L’idea guida generale della Giunta De Magistris è stata quella di ampliare la partecipazione alla gestione collettiva degli spazi pubblici, con il fine precipuo di lanciare e promuovere una nuova forma di diritto pubblico e di utilizzarlo per tutelare e valorizzare i beni di appartenenza collettiva e sociale.

L’incontro sarà un’occasione di confronto tra un’esperienza amministrativa virtuosa nel Sud Italia e le prospettive di una città come Rende, realtà in cui la Sinistra ed il M5S intendono rilanciare la loro azione mettendo al centro la partecipazione, la legalità costituzionalmente orientata e l’interesse collettivo.