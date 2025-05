Dalla Guinea alla provincia di Reggio Calabria, due ragazzi richiedenti asilo intraprendono un percorso di formazione e futuro

StrettoWeb

Due giovani ragazzi originari della Guinea, cugini e richiedenti asilo, beneficiari del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di Cinquefrondi, gestito dall’impresa sociale Sankara srl, hanno preso parte il 15 maggio 2025 al primo incontro del corso per Addetto alla produzione lattiero-casearia, organizzato nel Comune di Camini (RC).

Il percorso formativo, promosso nell’ambito del progetto “IungiTerre” di Mediterranean Hope – Programma Rifugiati e Migranti della FCEI, prevede una parte teorica e una parte pratica da svolgere direttamente in azienda, offrendo ai partecipanti una formazione concreta e professionalizzante nel settore della trasformazione del latte.

Parallelamente, i ragazzi frequentano regolarmente un corso di lingua italiana CPI (Corsi di Primo Insegnamento), previsto all’interno del progetto SAI, tappa fondamentale per il loro percorso di integrazione. Il corso si svolge in accordo con il Comune di Cinquefrondi e il Comune di Camini, a testimonianza di una collaborazione virtuosa tra istituzioni locali per sostenere l’inclusione socio-lavorativa dei migranti.

“Questi due giovani rappresentano un esempio di determinazione e desiderio di costruire un futuro dignitoso – commentano gli operatori del SAI di Cinquefrondi –. L’accesso a percorsi formativi professionalizzanti, unito all’apprendimento della lingua, è essenziale per rafforzare l’autonomia e l’integrazione sociale”. Il progetto IungiTerre nasce con l’obiettivo di valorizzare le aree interne della Calabria, promuovendo modelli di accoglienza che creano legami reali tra persone migranti e comunità locali attraverso il lavoro, l’educazione e il radicamento nei territori.

“Il nostro impegno è quello di costruire una comunità che non escluda, ma che accolga e valorizzi ogni persona -dichiara Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi-. Vedere questi ragazzi mettersi in gioco, imparare, lavorare e integrarsi è la prova concreta che l’accoglienza, quando è ben strutturata e accompagnata da percorsi formativi, non è solo possibile, ma è un arricchimento per tutti. Cinquefrondi continuerà a essere terra di inclusione e di opportunità”.