“Così ho reso immortale Papa Francesco”: l’opera dell’artista Francesco Marrapodi a Bianco

StrettoWeb

Un’opera che scuote le coscienze e che sfida il tempo, frutto dell’arte di Francesco Marrapodi, che ha tratto spunto dalle parole di Papa Francesco “La guerra è sempre una sconfitta” e “L’umanità continua a fare scempio del creato”. “L’ artista Marrapodi – valuta Angiolina Marchese, Presidente dell’associazione Artglobal di Roma – ci trasmette la tensione disperata ma straordinariamente vitale dei valori della vita, del pacifismo, delle leggi del cuore che devono vincere su qualsiasi forma di disumana incomprensione. L’arte deve testimoniare il bene e l’artista lo afferma con perizia di immagini e di contenuti”.

“Tra presente e futuro, tra l’urlo del colore e il silenzio delle coscienze ancora attente, l’opera di Marrapodi, come la lampadina in frantumi, illumina proprio nel momento in cui si spezza”. È parere di Francesco Antonio Amodei, Presidente dell’Istituto per l’Arte e il Restauro – Palazzo Spinelli di Firenze. Amodei segue dicendo che: “Francesco Marrapodi, poliedrico homo faber di immagini e parole, non si limita alla denuncia pittorica. Il suo romanzo, “Soluzione Gabor, la fine dell’umanità?”, che sta per essere proposto elle case editrici italiane, ha una struttura apocalittica da thriller che funge da speculum della crisi, ponendo al lettore una domanda radicale: fino a che punto l’umanità è disposta a proteggere ciò che di più prezioso ha?”.

Dunque le parole vibranti del compianto Papa hanno ispirato l’artista e autore Francesco Marrapodi per un’opera destinata a lasciare un segno nel tempo. Un dipinto potente e simbolico, in cui una lampadina che esplode diventa immagine del mondo che cambia, della luce che si spegne quando la coscienza tace. Dipinto che l’artista ha iniziato quando l’esercito russo aveva invaso l’Ucraina. Le parole del Pontefice in un linguaggio visivo che invita alla riflessione.

Parallelamente, l’autore dà voce a queste stesse inquietudini attraverso il suo recente romanzo “Soluzione Gabor, la fine dell’umanità?”, un thriller profetico che si prepara a essere presentato alle principali case editrici europee. Il libro non è solo una narrazione avvincente: è un’estensione dell’opera pittorica, un grido silenzioso ma potente che interroga il nostro tempo e ci sfida con una domanda urgente e universale: Fino a che punto l’umanità è disposta a proteggere ciò che ha di più prezioso?

Le due opere si propongono come strumenti di risveglio della coscienza, in un’epoca che rischia di perdere la propria anima. Marrapodi si fa così interprete e veicolo di un messaggio che non appartiene solo all’oggi, ma che guarda al domani con lucida consapevolezza e struggente speranza. Un invito a non dimenticare. A resistere. A scegliere la luce, e prima che la lampadina – il mondo – esploda per poi spegnersi del tutto.