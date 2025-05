Cosenza, trova un borsello con 15mila euro e lo restituisce: il gesto onesto di un artista di strada

StrettoWeb

Un gesto raro e profondamente umano arriva da Cosenza, dove Danilo Iaquinta, artista di strada originario di San Giovanni in Fiore (Cs), ha dato prova di grande integrità. Mentre passeggiava su Corso Mazzini, ha notato a terra un borsello contenente una somma ingente di denaro: circa 15 mila euro tra contanti e assegni, oltre a documenti personali.

Senza esitazione, Iaquinta ha rintracciato il legittimo proprietario e gli ha restituito tutto. A raccontarlo è stato lui stesso in un video pubblicato su TikTok, nel quale ha voluto spiegare pubblicamente le sue motivazioni: “Erano le undici di sera, ero appena uscito da un locale quando, all’angolo tra Corso Mazzini e via Piave, ho visto il borsello per terra. Non avrei potuto dormire la notte se non lo avessi restituito. Il messaggio che voglio trasmettere è semplice: siate onesti”.

Il gesto ha ricevuto centinaia di commenti e condivisioni, diventando virale sui social. Un piccolo atto di onestà che, in un periodo in cui spesso prevale l’indifferenza, ha ridato fiducia a tanti nella bontà e nell’etica delle persone comuni.

