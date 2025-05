Cosenza, spruzza spray urticante in aula: studenti intossicati a scuola

StrettoWeb

Momenti di tensione questa mattina presso una scuola media di Cosenza dove una studentessa di seconda media avrebbe spruzzato in classe dello spray al peperoncino, provocando l’intossicazione di tre compagni. I ragazzi, colpiti dal potente spray urticante, hanno riportato irritazioni agli occhi e alla gola. Sul posto sono intervenute tre ambulanze per prestare soccorso agli alunni, fortunatamente in condizioni non gravi, ma visibilmente scossi dall’accaduto.

Restano ancora ignote le motivazioni che hanno spinto la giovane a compiere un gesto così pericoloso. Le autorità scolastiche e i genitori sono stati immediatamente informati, e sull’episodio stanno ora indagando le forze dell’ordine per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. L’istituto, intanto, ha ribadito la condanna per qualsiasi forma di violenza o comportamento che possa mettere a rischio l’incolumità degli studenti.