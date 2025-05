Coldiretti Calabria, il 29 maggio turisti argentini al mercato Campagna Amica di Cosenza

StrettoWeb

Domani 29 maggio dalle ore 10:00, Coldiretti Calabria accoglierà presso il mercato di Campagna Amica in piazza Matteotti a Cosenza un gruppo di 40 turisti argentini di origini italiane, protagonisti di un viaggio alla scoperta delle proprie radici familiari in Italia. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Confcommercio Cosenza e l’Università della Calabria (Unical), nell’ambito delle attività formative e promozionali legate al turismo delle radici che vede le professoresse Sonia Ferrari del’Unical e Tiziana Nicotera dell’Unint come principale riferimento sul tema in Italia.

Il gruppo è accompagnato da Dino Sammito, titolare dell’agenzia di viaggi “Dante Viajes” di San Rafael (Argentina), specializzata nell’organizzazione di itinerari per oriundi italiani. Sammito è stato tra i partecipanti del corso di alta formazione in “Turismo delle Radici”, giunto alla sua quinta edizione, organizzato da Confcommercio Cosenza insieme al Dipartimento DISCAG dell’Unical con le due docenti Ferrari e Nicotera, al Ministero degli Affari Esteri e alla Confederazione degli Italiani nel Mondo.

Il turismo delle radici si fonda sulla valorizzazione delle risorse autentiche dei territori, in particolare delle attività agricole e dei prodotti enogastronomici. Da questa visione è nato anche il corso di alta formazione “Marketing per lo sviluppo turistico in ambiente agricolo e in aree rurali”, promosso da Coldiretti Calabria nei mesi scorsi con l’Unical. Il corso, coordinato dalla prof.ssa Ferrari che ha tenuto le lezioni con un approccio operativo insieme alla prof.ssa Nicotera ed altri esperti del settore su aspetti cruciali della multifunzionalità mirate alla diversificazione in ambito turistico, ha coinvolto 32 aziende agricole e ha riscosso grande successo, tanto da puntare a una seconda edizione e alla diffusione come buona prassi a livello nazionale.

La visita al mercato di Campagna Amica rappresenta il naturale sbocco sul campo delle conoscenze acquisite, offrendo ai turisti argentini una degustazione guidata delle eccellenze agroalimentari delle imprese associate a Coldiretti. Un’esperienza che consente agli operatori agricoli di mettere in pratica le strategie di accoglienza turistica apprese, diversificando le proprie attività in modo professionale e sostenibile.

L’evento mostra una Calabria autentica e dinamica, capace di fare rete tra agricoltura, università, istituzioni e imprese del turismo per offrire percorsi esperienziali di alta qualità, che valorizzano le radici e le identità locali.