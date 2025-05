Corigliano-Rossano, al via i lavori sulla condotta idrica Macrocioli: sostituzione in località Gelso

StrettoWeb

La Società Risorse Idriche Calabresi s.p.a. – So.Ri.Cal. annuncia che nei prossimi giorni avvierà i lavori per la sostituzione di un tratto di circa 700 mt. della condotta dell’acquedotto Macrocioli in località Rossano del comune di Corigliano-Rossano, e più precisamente in località Gelso.

Si tratta di uno dei punti dell’acquedotto che negli ultimi tempi ha fatto registrare frequenti rotture. Per ammissione della stessa Società, tutto il ramo acquedottistico che adduce l’acqua dai pozzi Trionto ai suddetti serbatoi, versa in condizioni strutturali precarie che hanno provocato frequenti rotture e conseguentemente, la interruzione della fornitura idrica per i serbatoi di Amica e Matassa, con evidenti disagi per gli utenti della zona.

“Questa notizia – afferma il sindaco Flavio Stasi – non può che farci piacere. É il primo risultato delle richieste e dei richiami pubblici alla responsabilità invocati in queste settimane in occasione dei ripetuti guasti alla condotta che serve le contrade a sud della Città e parte dello Scalo. Una situazione divenuta ormai insostenibile dal momento che, proprio a causa di suddetti guasti, per più giorni a settimana a decine di migliaia di nostri concittadini viene interrotta l’erogazione idrica. L’augurio è che i lavori possano partire al più presto, affinché l’ormai prossimo periodo estivo, il nostro territorio si possa trovare con qualche problema in meno sul fronte dell’emergenza idrica ma allo stesso tempo é necessario comprendere che questo intervento é ancora estremamente parziale, coprendo solo poche centinaia di metri di una condotta colabrodo che copre molti chilometri. É urgente quindi programmare il rifacimento completo della adduttrice: non si tratta di una cortesia, ma di un dovere nei confronti del territorio”.

