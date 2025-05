Corecom Calabria, il 21 maggio la presentazione del libro “Inferi” | INFO

StrettoWeb

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria (Co.re.com), – guidato dal presidente Fulvio Scarpino, dal vice presidente, Mario Mazza e dal segretario Pasquale Petrolo – nell’ambito delle attività di Media Education e dei percorsi di Contaminazione Etica legati al “Digital Journalism” e ai “Caffè Letterari Digitali”, ha concesso il proprio patrocinio istituzionale, al fine della diffusione della cultura della legalità, alla presentazione del libro “INFERI” di Antonino De Masi e Pietro Comito.

L’iniziativa si terrà, mercoledì prossimo, 21 maggio, alle ore 11:30, nel Polo Culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria.

In coerenza con la propria missione istituzionale di promozione della comunicazione etica e della cittadinanza attiva, il Comitato evidenzia il profondo significato culturale e sociale dell’evento e ne promuove, quindi, la realizzazione e la partecipazione, d’intesa con la “Commissione regionale Pari Opportunità” e il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, che hanno concesso il patrocinio, nonché attraverso l’adesione delle associazioni: “Libera contro le Mafie”, “Biesse – associazione culturale per il bene sociale”, “Associazione culturale Anassilaos”.

Apriranno il dialogo con gli autori il presidente del Corecom, Fulvio Scarpino, e il segretario del Corecom, Pasquale Petrolo. Interverranno quindi: il Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Stefano Musolino; la presidentessa della Commissione Pari Opportunità, Anna De Gaio, il Garante regionale delle vittime di reato, Antonio Lomonaco, la presidentessa dell’Associazione Biesse, Bruna Siviglia, e il Coordinatore dell’Associazione Libera, Domenico Nasone.

Contribuiranno al dibattito, moderato dall’avvocato del Corecom, Nino Mallamaci, il professore Domenico Nicolò, Ordinario di Economia Aziendale dell’Università Mediterranea, l’ingegnere dell’informazione Elmiro Tavolaro, esperto in Cyber security e il vicepresidente del Corecom, Mario Mazza.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria, dunque, nell’ambito delle proprie “Contaminazioni Etiche”, sostiene e dà voce a una testimonianza tanto coraggiosa quanto necessaria. La storia dell’imprenditore Antonino De Masi, figura emblematica della resistenza civile calabrese contro la criminalità organizzata, rappresenta un esempio di impegno, determinazione e amore per la propria terra. La narrazione di questa esperienza, raccolta con rigore e sensibilità dal giornalista e scrittore Pietro Comito, costituisce un importante contributo alla riflessione pubblica sul valore irrinunciabile della legalità.