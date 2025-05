Coperta la buca nel quartiere Archi dopo l’articolo di StrettoWeb: 3 mesi di disservizio risolti… di domenica!

StrettoWeb

Continue segnalazioni ignorate, per 3 mesi, lasciando i cittadini in preda a rabbia e sconforto. Poi basta un articolo di StrettoWeb che fa scalpore, non circoscrive più il problema a un singolo quartiere ma permette a tutti i suoi lettori di prendere atto di un disservizio e il Comune corre ai ripari. Del resto, la priorità dell’Amministra Falcomatà è sempre e solo quella di salvare la faccia davanti alla pubblica gogna.

Immaginiamo lo stupore dei cittadini del quartiere Archi che, dopo la segnalazione alla nostra redazione, si sono visti sistemare il problema, addirittura, di domenica! Come in una città normale! Incredibile. Del resto, la situazione necessitava di un intervento immediato (il fatto che l’immediato da noi sia 90 giorni, è un altro tema di discussione): una voragine aperta nel terreno, segnalata con una bottiglia (!), impediva il regolare tragitto di un autobus (linea 14) e il suo regolare arrivo al capolinea.

Un problema rimasto irrisolto per tanto tempo. Ieri abbiamo dato spazio alla rabbia di un lettore. Oggi l’intervento risolutivo. Come sempre, siamo contenti di fare la nostra parte… dalla parte dei cittadini.

