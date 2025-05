Conference League, Fiorentina KO a Siviglia nell’andata delle semifinali: Betis vittorioso per 2-1

StrettoWeb

Fiorentina KO nell’andata delle semifinali di Conference League. A Siviglia, il Betis vince per 2-1 il primo atto. Rimane tutto aperto in vista del ritorno. La gara si sblocca subito e condiziona parte di match: dopo sei minuti, infatti, gli spagnoli passano con Ezzalzouli, che batte a porta spalancata a pochi metri, colpendo tuttavia la traversa, ma riuscendo comunque a far entrare il pallone. 1-0. Ci mette un po’, la squadra viola, ma poi reagisce e piano piano comincia a uscire fuori, sfiorando il gol in più di un’occasione. Importante, in tal senso, la chance con Mandragora, che sfiora il pari di testa.

Nella ripresa, nonostante l’ingresso di Kean – tornato dopo un periodo fuori – il Betis trova il raddoppio all’ora di gioco con un gran gol di Antony, bravo a rialzarsi da terra e a concludere dal limite con un bel tiro di collo all’incrocio. La Fiorentina non si disunisce e dopo dieci minuti trova il gol del 2-1 con Ranieri, che conclude quasi un rigore in movimento. La gara si conclude così. Tra una settimana il ritorno. Fiorentina costretta almeno a vincere: con un gol di scarto saranno supplementari, con due gol di scarto sarà terza finale consecutiva in questa competizione

Tabellone semifinali Conference League

Betis Siviglia-Fiorentina 2-1

Djugarden-Chelsea 1-4

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.