Conference League, Fiorentina fuori in semifinale. In Europa l’Italia si aggrappa solo all’Inter

In Europa è rimasta solo l’Inter. Dopo le debacle di Juventus e Milan e l’eliminazione contro ogni pronostico dell’Atalanta in Champions League; dopo i flop di Roma e Lazio in Europa League, anche la Fiorentina, ultima squadra ancora in gioco, ha alzato bandiera bianca a 120′ minuti dalla finale. Non sono bastati i 90 minuti regolamentari, infatti, alla squadra toscana che, seppur vittoriosa 2-1 sul Betis Siviglia, in virtù del 2-1 maturato in Spagna, è dovuta passare dai supplementari per provare a staccare il biglietto per la finale. Extra-time amaro per i ragazzi di Palladino che hanno subito il gol del 2-2 che ha definitivamente chiuso ogni speranza.

L’unica finale in cui calcio italiano potrà dire la sua è, comunque, la più importante: il 31 maggio, a Monaco, l’Inter si giocherà la finale di Champions League contro il PSG provando a riscattare l’onore del pallone tricolore.

Fiorentina-Betis Siviglia: il racconto della partita

Succede (quasi) tutto nel primo tempo. La gara si sblocca al 31′ con un capolavoro di Antony: il talento brasiliano, lasciatosi alle spalle il grigiore di Manchester, a Siviglia è tornato a splendere e lo fa vedere disegnando una traiettoria mortifera, con il mancino, direttamente su calcio di punizione, realizzando il gol del vantaggio andaluso. Appena 2 minuti dopo la Fiorentina si scuote e rimette la gara in parità: corner di Mandragora, testa di Gosens, è 1-1. Al 39′ Cardoso colpisce la traversa da posizione invidiabile e per al più dura delle leggi non scritte del calcio, “gol sbagliato, gol subito”, è la Fiorentina a passare in vantaggio: ancora Gosens, ancora di testa, ancora su corner (di Adli questa volta) per il 2-1 che rimette la gara in parità rispetto al 2-1 speculare maturato in Spagna.

Nella ripresa la gara si incattivisce: qualche fallo di troppo, tante proteste, qualche battibecco reiterato che l’arbitro risolve sempre con un giallo per parte. All’89’ De Gea risponde, per due volte, prima su Antony e poi su Ezzalzouli portando la gara ai supplementari. Proprio Ezzalzouli al 97′ pareggia i conti: Antony scappa a destra, mette dentro per il compagno che da pochi passi, a rimorchio, non può sbagliare. Al 119′ ancora Ezzalzouli pericoloso: contropiede in spazi enormi lasciati dalla Fiorentina, il 10 biancoverde incrocia ma trova il palo a dirgli di no.

