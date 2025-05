Un concerto solidale sulla figura di Pino Daniele: l’evento a Cosenza con Eric Daniel

StrettoWeb

Mancano pochi giorni a “Tutto cresce e se ne va. Intorno a Pino Daniele”, il Concerto Solidale che la Fondazione Lilli proporrà nella Cattedrale di Cosenza il 6 giugno alle ore 21.00. Una serata dedicata alla musica, alla memoria e alla cura, con uno spettacolo originale prodotto da Scena Verticale – una prima assoluta – scritto per Lilli e interpretato da Sasà Calabrese, Dario De Luca, Daniele Moraca e Roberto Musolino, con Francesco Montebello. A completare il gruppo ci sarà Eric Daniel, special guest della serata, eccezionale e ricercato sassofonista americano con alle spalle una carriera internazionale e collaborazioni con artisti come Zucchero, Natalie Cole, Andrea Bocelli, Joe Cocker, Antonello Venditti, George Benson, Paul Young, Giorgia, Stevie Wonder, tra molti altri. La sua adesione al progetto porta un contributo artistico importante, pienamente in sintonia con il tono e lo spirito della serata.

Al centro dello spettacolo c’è la figura di Pino Daniele. Le sue canzoni, i suoi testi, il suo modo di osservare il mondo, diventano un racconto in equilibrio tra musica e parole, che attraversa alcune fasi specifiche della carriera del cantautore napoletano in cui ha sempre cercato di tenere insieme la disillusione e la possibilità. Nelle contraddizioni di Napoli, ha riconosciuto fragilità e resistenze, continuando a coltivare la fiducia verso ciò che può ancora nascere. È questo sguardo che rende oggi il suo repertorio particolarmente vicino al tema del Giubileo, dedicato proprio alla speranza.

Il legame tra Pino Daniele e la Fondazione risale all’estate del 2010, quando il cantautore fu protagonista del concerto per Lilli ai Ruderi di Cirella, nell’ambito dell’Electric Jam Tour. Lo ricorda Michele Funaro, a nome della Fondazione: «Pino Daniele accolse il nostro invito con slancio e sincerità, e quella serata è rimasta nella memoria di molti, anche per un motivo personale: era il cantante preferito di Lilli. Ripartire oggi dalla sua musica vuol dire riprendere un’esperienza che continua a parlarci. Abbiamo coinvolto musicisti capaci di costruire un progetto solido, rispettoso della storia che racconta, e anche la presenza di Eric Daniel si colloca con naturalezza in questo lavoro collettivo. Averlo con noi dà forza all’insieme e conferma il senso di un progetto nato per condividere. La disponibilità con cui ha aderito all’iniziativa aggiunge senz’altro valore umano, oltre che artistico, alla serata.»

Il ricavato del concerto sarà destinato al finanziamento di borse di studio per la ricerca oncologica, che ogni anno la Fondazione assegna in occasione dei suoi convegni scientifici. Dal 2004, nel nome di Lilli, l’attività della Fondazione unisce sostegno alla ricerca e vicinanza concreta ai pazienti e alle loro famiglie. Quest’anno Chiesa Giubilare, il Duomo accoglierà ancora una volta l’iniziativa della Fondazione, grazie alla sensibilità di don Luca Perri, rettore della Cattedrale.

L’evento rientra nel progetto “Con Lilli per una Calabria solidale e accogliente”, finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di Attività Culturali – PAC 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8.3.

