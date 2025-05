Colpo Akademia Sant’Anna: arriva Aneta Zojzi

StrettoWeb

Nuovo innesto nel roster di Akademia Sant’Anna per la stagione 2025/2026: Aneta Zojzi è ufficialmente una nuova schiacciatrice della formazione messinese. Classe 2003, 186 cm, Aneta è originaria di Borgo Valsugana (TN). Considerata una posto 4 moderna, arriva a Messina con alle spalle un percorso costruito gradualmente che l’ha già vista protagonista in diverse piazze importanti del volley italiano.

Cresciuta pallavolisticamente tra Rovato e Adro, si mette subito in luce in Serie B1, categoria che affronta con maturità sorprendente. Conquistato il Trofeo delle Regioni con la selezione della Lombardia, nel 2018 approda a Sassuolo, dove inizia un percorso di crescita costante: si distingue con un secondo posto alle finali nazionali under 16 e la convocazione, in più occasioni, ai collegiali della Nazionale. L’anno successivo debutta in Serie A2 con 17 presenze in prima squadra, confermandosi anche nella stagione seguente. Tra le compagne di quegli anni figura anche Ekaterina Antropova, coetanea di Aneta.

Dopo il bronzo alle finali nazionali under 19, prosegue con un’altra stagione a Sassuolo (20 presenze), prima del passaggio a Montale, affermandosi come protagonista: 375 punti in 31 presenze la consacrano definitivamente tra le senior, in una stagione chiusa con la retrocessione della squadra, avvenuta a Messina contro Akademia Sant’Anna, proprio mentre il club siciliano conquistava, invece, la permanenza.

Successivamente, indossa le maglie di Lecco (298 punti in 27 partite con coach Gianfranco Milano) e, nell’ultima stagione, quella della sua terra con Trentino Volley.

Con il suo arrivo, Akademia Sant’Anna aggiunge al proprio roster un’atleta talentuosa, determinata e già esperta del palcoscenico della Serie A2, con una fame di vittorie e una voglia di crescita che rispecchiano appieno l’identità della società del presidente Costantino. Indosserà la maglia nr. 3.

Queste le prime dichiarazioni di Aneta Zojzi: “Sono molto entusiasta e non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Cosa mi ha convinto a scegliere la Sicilia? Sicuramente, il percorso che il club ha fatto negli anni. Una crescita così importante, in poco tempo, indica che si tratta di un progetto in cui viene investito molto; la gente che ci lavora sa quello che fa e come deve essere fatto; non è scontato crescere così esponenzialmente negli anni. Mi affascina anche l’idea di andare, per la prima volta, in un’isola”.

“Ho fatto il mio salto di qualità a Trento – prosegue Aneta Zojzi – dove sono riuscita ad esprimermi e a confermarmi in A2. Direi che, a fine campionato, posso dirmi molto soddisfatta di me stessa e della crescita che ho avuto perché comunque sono una persona che pretende molto, senza mai essere contenta. Però, quest’anno più che mai, sento di essere diventata una vera e propria professionista”.

Poi, Aneta spiega quale sia il segreto della sua continuità in campo in questi anni: “Vivo molto di lavoro; per me è una vera e propria passione. Mi piace lavorare e non sono mai soddisfatta. Anche dopo una partita in cui ho fatto bene, sono sempre lì che esamino i miei errori, con tanta voglia di tornare in palestra per fare sempre meglio. Diciamo che non mi sono mai accomodata, anche perché sono comunque giovane e ambisco a molto più di quello che ho raggiunto fino ad ora”.

Aneta ha un’idea ben precisa anche del suo prossimo coach, Fabio Bonafede: “Ho avuto modo di conoscerlo tre anni fa, quando ci ho giocato contro, e anche di parlargli. Da anni sono una giocatrice che lui vorrebbe nella sua squadra e questo mi rende orgogliosa. Però, non ho mai avuto il coraggio di spostarmi così tanto lontano; invece, ora mi sento pronta. Ho sempre saputo fosse un allenatore devoto al lavoro o comunque alla crescita delle giocatrici; tutte mi hanno sempre detto che con lui si cresce molto”.

Infine, un messaggio da mandare ai tifosi di Akademia: “Sono molto carica; I tifosi sono molto vicini alla squadra; questo ci farà sicuramente piacere e bene. A presto e spero di conoscervi tutti”.